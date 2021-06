Donazione di sangue, le iniziative dell'AVIS Bitonto

Lunedì 14 giugno si celebra la Giornata mondiale del donatore di sangue.

L'AVIS Bitonto ha organizzato una serie di iniziative per promuovere e sensibilizzare grandi e piccoli alla donazione del sangue. “Rappresenta anche un modo per ringraziare tutti coloro che hanno donato una parte di sé in questo difficile momento segnato dalla pandemia – sostiene il presidente dell’AVIS Bitonto, Massimo Rutigliano – perché è anche grazie all’importantissimo gesto del dono del sangue che molti pazienti possono continuare ad avere speranza”.

In collaborazione con Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, Distretto Urbano del Commercio e con il gratuito patrocinio del Comune di Bitonto, AVIS ha coinvolto le attività di commercio nella seconda edizione de “La vetrina più bella”. I negozianti saranno impegnati ad allestire le vetrine delle loro attività esprimendo il proprio concetto di amore verso la donazione di sangue, utilizzando il rosso come colore predominante. Il concorso, aperto ieri, proseguirà fino al 14 giugno.

Martedì 15, poi, verrà assegnato alla vetrina più votata un premio offerto da AVIS e Confcommercio. Per partecipare consultate il regolamento ufficiale sulla pagina facebook AVIS Bitonto. La partecipazione è gratuita.

Sabato 12 giugno, a partire dalle 8, sono tutti invitati a donare il sangue in piazza Aldo Moro. Il presidente dell’AVIS Bitonto lancia un appello: “Prima di partire… donate sangue! Con l’arrivo dell’estate le donazioni diminuiscono, ma bastano pochi minuti per donare la vita!”. Il messaggio è rivolto a tutti, ed è quindi anche un invito a diventare donatori e donatrici, perché “la solidarietà si costruisce insieme”.

Domenica 13 e lunedì 14 giugno, Palazzo Gentile simbolo della città di Bitonto si illuminerà di rosso, per valorizzare la Giornata mondiale del donatore (World Blood Donor Day) e il gesto di altruismo che svolgono i donatori a livello sanitario e sociale.

Inoltre, per tutta la giornata di lunedì 14 giugno, il balcone dell’ufficio anagrafe di piazza Cavour sarà allestito con una coccarda di colore rosso e lo striscione dell’AVIS Bitonto.

Tutta l’AVIS Bitonto ringrazia di cuore per il grande gesto d’amore e vicinanza la cornetteria Gimino in via Crocifisso a Bitonto, che regala i suoi cornetti ai donatori durante le raccolte di sangue. Ringraziamenti anche al Comune e naturalmente a tutti i donatori.