Addio a don Vito Frascella. Era parroco a Sant'Egidio

Si è spento ieri all’età di 75 anni don Vito Frascella, parroco di Sant’Egidio abate e Martiri di Abitene, a Bitonto.

Ordinato sacerdote nel 1981, nel decennio 1983-1993 è stato parroco della parrocchia Maria Santissima Immacolata di Palombaio, dove ha conosciuto anche l’attuale rettore della basilica dei Santi Medici, don Vito Piccinonna, che lo ricorda con queste parole: “Dai miei 6 ai 16 anni è stato mio parroco nella mia comunità di origine a Palombaio. Vocazione adulta, penso che quelli di Palombaio siano stati gli anni più creativi. Ho condiviso con lui tanti momenti, tante esperienze, devo a lui tanto. Quante sere mi ha riaccompagnato a casa, quante colazioni, quante esperienze, quanta formazione! Ho sempre colto nella sua vocazione adulta un 'segreto' dialogo col Signore, un dialogo adulto e capace di slancio e abbandono. Persona attenta alle relazioni, un pó fuori dalle righe, un pó sanamente 'disadattato' perché proveniva da altri mondi, da altre situazioni, non certo dalle sagrestie. Non dimenticherò mai le sue scarpe da ginnastica e quelle sue camicie un po' esuberanti, il suo gusto, l'intraprendenza costruttrice... Forse era il suo modo per portare con sè quegli altri mondi verso cui non ha mai avuto parole di giudizio ma di accoglienza e di amicizia anche da prete. Mi resta quel suo 'segreto' vocazionale che ha contagiato da piccolissimo i miei anni, le mie domande e il mio percorso successivo”.

La celerazione delle esequie, presiedute dall’arcivescovo di Bari Bitonto monsignor Giuseppe Satriano, oggi alle 15.30 nella chiesa dei Martiri di Abitene.