Contagi Covid, Bitonto passa in fascia verde

L’ultimo report elaborato dall’ASL Bari, con riferimento alla settimana dal 31 maggio al 6 giugno, conferma il trend molto positivo della curva dei contagi in tutta la provincia con ben 16 Comuni senza contagi. Buone notizie anche per Bitonto, con dati in miglioramento costante.

Nuovi casi e incidenza settimanali

I nuovi casi Covid registrati nel territorio provinciale calano del 49,3%: la settimana 31 maggio-6 giugno ne contabilizza solo 176 (338 il precedente dato consolidato); ampiamente inferiore alla soglia di riferimento dei 50 casi per 100mila abitanti il valore dell’incidenza settimanale, che quantifica il rapporto tra nuovi casi e popolazione residente: 14,3 nuovi casi ogni 100mila abitanti a fronte del precedente dato consolidato pari a 27,5.

Le cifre dell’ultimo report sono di segno favorevole per Bitonto: 6 nuovi casi positivi annotati dall’ASL equivalgono ad una riduzione del 60% rispetto al precedente dato consolidato (15). Scende ancora l’incidenza settimanale, che tocca quota 11,4 casi ogni 100mila abitanti, migliorando di molto il dato (28,5) della precedente settimana.

Nella speciale classificazione cromatica (vedi grafico in foto), determinata dal confronto dei valori della variazione percentuale di nuovi casi e dell’incidenza settimanale, Bitonto viene promossa nella “fascia verde”, che raggruppa i Comuni con dati inferiori, e quindi migliori, rispetto a quelli registrati nel territorio provinciale complessivamente considerato (in tutto sono 6). Raddoppiano (da 8 a 16) i comuni baresi Covid free, che non hanno casi diagnosticati nella settimana di riferimento; pertanto i territori in condizioni migliori della media provinciale superano il 50% del totale, passando da 17 a 22.

All’estremo opposto, in fascia rossa, ben 10 Comuni, che in sette giorni hanno fatto registrare una variazione percentuale di nuovi casi e un’incidenza settimanale peggiori rispetto al dato complessivo della provincia. In fascia gialla 4 Comuni con la sola variazione percentuale più alta; in quella rosa, infine, troviamo 5 centri che hanno registrato un’incidenza settimanale maggiore.

Decessi

Risale al giorno 9 il primo e unico decesso Covid del mese di giugno (non se ne registravano dal 24 maggio). Il bilancio consolidato dei morti a causa del virus da novembre 2020 ad oggi sale a quota 116, con una netta prevalenza dei maschi (60,3%) e della classe d’età 80-89 anni, alla quale appartiene il 38,8% dei deceduti Covid.

Positivi in isolamento domiciliare e fiduciario

È aggiornato al 10 giugno il report della Prefettura di Bari, secondo il quale ammontano a 38 i positivi in isolamento domiciliare (asintomatici o con sintomi lievi): 34 sono residenti a Bitonto, 3 a Mariotto e 1 a Palombaio. Tre i residenti in isolamento fiduciario.

Vaccinazioni

Al 10 giugno il totale delle dosi somministrate a persone residenti a Bitonto sale a 36.730: sono 26.405 i bitontini che hanno ricevuto la prima dose (unica nel caso di vaccino Johnson&Johnson) per una copertura del target di popolazione dai 16 anni in su pari al 57,1%.

Il numero dei vaccinati con doppia dose raggiunge quota 10.325 (1.036 le seconde dosi dell’ultima settimana).