Il Comune a fianco dell'Avis nella Giornata del donatore di sangue

Anche quest’anno l’amministrazione comunale affianca la locale sezione dell’Associazione volontari italiani del sangue (Avis) per la celebrazione della Giornata mondiale del donatore di sangue, promossa a livello internazionale dall’Organizzazione mondiale della sanità.

Domani e martedì l’Italia ospiterà a Roma l’evento globale del World Blood Donor Day, che avrà come slogan “Dona sangue e fai pulsare il mondo”.

Le iniziative in programma a Bitonto sono state aperte dalla seconda edizione del contest "La vetrina più bella": i negozianti sono stati invitati ad allestire le proprie vetrine, utilizzando il rosso come colore predominante per esprimere il concetto di amore verso la donazione di sangue.

Il vincitore sarà deciso dal voto popolare sulla pagina facebook dell’Avis Bitonto, sulla quale saranno pubblicate le foto delle vetrine che partecipano al concorso.

Per sottolineare l’importanza delle donazioni di sangue e del gesto di altruismo di cui si rendono protagonisti a livello sanitario, sociale e umanitario i donatori, in modo particolare in questo periodo di crisi della raccolta in conseguenza dell’emergenza Covid, Palazzo Gentile sarà illuminato di rosso per due sere di seguito, oggi e domani.