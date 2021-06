Riparte il campus “Così… per Gioco - Estate”

Torna anche quest’anno “Così… per Gioco - Estate 2021”, il campus estivo targato asd e C “Laureati in Movimento” e asd Polisportiva Paralimpica Elos “Michele Cioce”. Giunto alla nona edizione, il progetto patrocinato dall’amministrazione comunale prenderà il via domain nella scuola Caiati (ingresso via Traetta) e martedì 29 giugno nella scuola Sylos (ingresso via Montebello).

Dalla prossima settimana riprendono quindi le attività estive di sport e divertimento riservate a bambini dai 4 anni in su: gioco e movimento, laboratori artistici, manuali ed espressivi, mini tornei di calcio, volley, basket, badminton, calcio balilla, bocce, giochi popolari e tanto altro, negli spazi interni ed esterni delle due scuole bitontine, nel rispetto delle normative anti Covid. Un campo estivo condotto in totale sicurezza da laureati in Scienze motorie e Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, psicomotricisti ed educatrici professionali, in condivisione d’intenti e con il supporto dei dirigenti scolastici dei due plessi coinvolti, Caiati e Sylos.

Ora più che mai, bambini e ragazzi necessitano di spazi protetti in cui esprimersi, in cui ritrovarsi con i propri amici e compagni, in cui continuare a costruire la propria dimensione di crescita e sviluppo, in maniera individuale e collettiva, guidati da figure competenti e con pluriennale esperienza alle spalle. Il gioco e lo sport, in questo, sono alleati strategici e veicoli privilegiati di sani valori e insegnamenti. Tutto questo in un’ottica inclusiva. L’associazionismo sportivo si pone, ancora una volta, al servizio volontario della comunità in cui insiste, con passione, determinazione ed entusiasmo, per continuare a crescere assieme agli adulti di domani.

Info e iscrizioni “Così… per Gioco - Estate” 2021:

Maddalena Bonasia (333 9892222); Rosaria Rapio (333 4466752); Giuseppe De Napoli (331 2600683); Giuseppe Sannicandro (333 4548994); Vito Sasanelli (392 9786762).