Saluto alle maestre: "Grazie per averci insegnato ad andare avanti"

A conclusione di un biennio difficilissimo, che ha messo a dura prova alunni, docenti, organizzazione scolastica e famiglie, il bilancio è comunque positivo. A fronte di tanti sacrifici e sforzi, pur con rinunce pesantissime in termini di socialità, il sistema scuola ha retto e ne esce fortificato, più maturo e consapevole dei propri limiti ma anche di risorse finora inesplorate.

Ci sembra un bel compendio di tutto questo vissuto, la lettera che i piccoli alunni di terza classe della scuola dell’infanzia del plesso di piazza Rodari hanno voluto inviare alle loro maestre, Giovanna Bove e Laura Camardella, per ringraziarle del lavoro svolto e per lodarne l’impegno in una fase così delicata e complessa come quella che abbiamo affrontato negli ultimi due anni a causa dell’emergenza da Covid-19. Un ringraziamento condiviso dai genitori, per l’ottimo lavoro svolto e soprattutto per l’esempio lodevole di attaccamento al dovere e di senso di responsabilità dimostrato.

«Care maestre, siamo alla fine di un percorso importante per la nostra vita e sentiamo di cuore il desiderio di ringraziarvi per tutto quanto avete fatto per noi in questi ultimi tre anni.

Gli anni della scuola dell’infanzia sono sempre importantissimi per la crescita di ogni bambino ma questo nostro “viaggio” insieme è stato reso ancora più difficile e importante dalla inattesa e incredibile situazione causata dalla pandemia da Covid-19.

Questo virus così pericoloso ha costretto tutti, non solo in Italia ma in tutto il mondo, ad affrontare e scoprire nuovi modi di vivere: anche i nostri genitori hanno dovuto imparare a convivere con un nuovo nemico, tra l’altro invisibile.

Ed è stato proprio in questa situazione che abbiamo avuto da voi, le nostre maestre, un insegnamento di vita importante: bisogna continuare nonostante tutto e soprattutto in questa situazione a vivere, a stare insieme e ad imparare a crescere.

Abbiamo sentito la vostra presenza e la vostra vicinanza, abbiamo compreso che per voi noi siamo importanti: siete state i nostri più importanti punti di riferimento accanto ai nostri genitori e alle nostre famiglie.

Avete affrontato questa situazione completamente inedita con spirito di sacrificio, con una notevole capacità di adattamento e una forte propensione alla “innovazione” con l’obiettivo di andare avanti nonostante tutto. Lo avete fatto sempre con coraggio ma allo stesso tempo con “leggerezza”, senza farci mai sentire il peso di una situazione così straordinaria per tutti.

E ci avete anche dimostrato come si lavora in squadra, mettendo ognuno a disposizione e a servizio degli altri le proprie capacità e il meglio delle proprie possibilità.

Insomma maestre, siete veramente fantastiche!

Siamo certi che ci mancherete tanto ma che il vostro insegnamento, il vostro esempio e il vostro affetto ci resterà dentro per sempre, aiutandoci ad affrontare al meglio tutte le sfide che la vita ci riserverà a partire dalla nuova avventura della scuola primaria.

Grazie per tutto e un bacio fortissimo!».

I vostri Puffetti Rossi