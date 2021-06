Festa di fine anno alla scuola dell’infanzia Collodi

Venerdì 4 giugno i bambini cinquenni della scuola dell’infanzia Collodi, del primo circolo didattico Fornelli, si sono incontrati nel cortile della scuola su invito delle loro maestre per la festa di fine anno scolastico.

Le insegnanti li hanno guidati con grande entusiasmo nella preparazione di uno spettacolo fatto di canti animati e filastrocche sulle stagioni.

I bambini, con la loro spontaneità e naturalezza, hanno regalato un momento di festa e allegria che ha cancellato con un colpo di spugna tutte le difficoltà di un anno davvero complicato. Hanno condiviso con gioia il saluto finale alle maestre, agli amici, alla scuola dell’infanzia prima del passaggio definitivo alla primaria.

Un percorso durato tre anni e che si è articolato in un biennio, 2020-2021, che tutti ricorderemo per vari motivi. Nonostante tutto, i bambini sono stati seguiti in modo attento e amorevole dalle insegnanti, che hanno avuto la straordinaria capacità di rendere la scuola un ambiente sereno e accogliente ogni giorno, chiudendo fuori il mondo reale fatto di paure e grandi incertezze.

Gli anni della scuola dell’infanzia sono fondamentali per ognuno perché insegnano a “diventare” quello che si sarà da adulti. È qui che s’impara a rapportarsi con se stessi e con gli altri; è qui che si comprende cosa vuol dire ascoltare, vivere le prime emozioni, esprimere le proprie opinioni con serenità, sperimentare situazioni nuove e soluzioni diverse.

”Amate sempre voi stessi, perché siete preziosi”: questo l’augurio chele maestre hanno rivolto ai “loro” bambini per incoraggiarli a proseguire nel percorso di crescita in cui li hanno accompagnati per tre anni.