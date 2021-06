Consumi, +2,9% spesa alimentare nel primo trimestre 2021

L’emergenza Covid fa crescere la spesa alimentare delle famiglie al top del decennio, con un balzo del +2,9% nel primo trimestre del 2021 per effetto dei lockdown e delle restrizioni agli spostamenti che hanno spinto i pugliesi tra le mura domestiche. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti Puglia su dati Ismea che evidenziano in controtendenza un andamento positivo degli acquisti alimentari rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Aumento che non compensa tuttavia il crollo della ristorazione, con i 22mila bar, ristoranti, pizzerie e agriturismi costretti a restare chiusi al pubblico e a lavorare solo per asporto e consegne a domicilio a causa delle misure restrittive.

Le star del carrello 2021 nel tempo del Covid sono soprattutto vini e birra, con l’aumento record degli spumanti del 55%, come strettamente legato all’abitudine dell’aperitivo è l’aumento di salumi (+8,4%) e formaggi freschi (+5,9%). Ma accanto alle bollicine la spesa dei consumatori nel 2021 premia soprattutto il comparto ittico, in aumento del 15% trainato principalmente dal boom del pesce fresco che cresce del 28,5% grazie al ritorno alle normali abitudini di spesa giornaliera, rispetto al lockdown quando le uscite erano molto più rare e non era dunque conveniente acquistare prodotti deperibili.

Il trascorrere delle settimane in casa ha comunque modificato progressivamente l’atteggiamento dei consumatori nei confronti del cibo, con un graduale ridimensionamento dell’interesse iniziale con la pandemia per i prodotti conservabili (surgelati e scatolame) e da “scorta dispensa”. Il risultato è che sono i prodotti freschi sfusi a trainare la crescita dei consumi con un incremento del 3,7% (grazie al +6% della verdura fresca), contro il +2,5% dei prodotti confezionati.