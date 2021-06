Ginecologia oncologica, il 29 giugno open day a San Paolo e Di Venere

Gli ospedali Di Venere e San Paolo di Bari partecipano all’(H)-Open Day di Ginecologia oncologica del prossimo 29 giugno.

L’evento è organizzato da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, coinvolgendo le Ginecologie e le Oncologie ginecologiche degli ospedali del network Bollini Rosa in tutto il territorio nazionale.

Negli ospedali aderenti al progetto verranno offerti servizi gratuiti clinico diagnostici e informativi, come visite e consulenze in presenza e virtuali, colloqui telefonici, esami, conferenze e info point.

L’ospedale San Paolo, in particolare, nella giornata di martedì 29 giugno offrirà alle utenti la possibilità di effettuare gratuitamente visite ginecologiche ed ecografie pelviche, ma anche incontri “virtuali” di informazione e promozione della salute: dalla profilassi onco ginecologica, legata alle mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2, all’attività fisica del pilates, un modo per sostenere il benessere psicofisico della donna oncologica.

Sempre il 29 giugno nell’ospedale Di Venere, in un incontro in presenza aperto al pubblico, si parlerà di prevenzione dei tumori ginecologici, in particolare di utero e ovaie.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere la corretta informazione sulle strategie di prevenzione e sulle nuove possibilità terapeutiche che consentono di migliorare la qualità della vita delle pazienti nonché facilitare l’accesso alla diagnosi precoce nell’ambito dei principali tumori ginecologici a carico di utero e ovaie.

I numeri del cancro 2020

In Italia – fa sapere la Fondazione Onda – secondo “I numeri del cancro 2020” di AIOM, nel 2020 erano attese oltre 10mila nuove diagnosi di tumore all’utero (corpo e cervice) e circa 5mila all’ovaio. Purtroppo, sempre in Italia, il carcinoma endometriale, neoplasia che colpisce il corpo dell’utero, è tra i più frequenti tumori femminili e il carcinoma della cervice uterina rappresenta il quinto tumore per frequenza nelle donne sotto i 50 anni di età e complessivamente l’1,3% di tutti quelli diagnosticati. Più dell’80% delle pazienti con tumore ovarico ha una recidiva della malattia e la qualità dell’intervento chirurgico con la corretta terapia di mantenimento sono fondamentali per offrire alle pazienti più qualità vita e tempo senza sintomi della patologia.

In occasione dell’(H)-Open day sarà distribuita una brochure informativa scaricabile gratuitamente dal sito www.ondaosservatorio.it.

I servizi offerti dagli ospedali saranno consultabili sul sito www.bollinirosa.it, dove sarà possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione. Per accedere al motore di ricerca basta cliccare sul banner “Consulta i servizi offerti” nell’home page.

Il programma delle iniziative

Presidio ospedaliero San Paolo di Bari

Tipologia di servizio: visite/consulenze/colloqui in presenza

Data: 29 giugno

Tipologia: visite ginecologiche

Ulteriori Informazioni:

Orario pomeriggio: 15-17

Luogo / Sede: Ambulatori Ginecologia 3° piano, ala ovest

Prenotazione obbligatoria: sì

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 080 5843668

Note: Le visite saranno prenotate il 29 al numero e negli orari indicati ma, per problemi organizzativi interni e per garantire maggior comfort alle donne, programmate ed effettuate nei giorni successivi.

Tipologia di servizio: Esami

Data: 29 giugno 2021

Tipologia: Ecografie pelviche

Ulteriori Informazioni:

Orario pomeriggio: 15-17

Luogo / Sede: Ambulatori Ginecologia 3° piano, ala ovest

Prenotazione obbligatoria: sì

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 080 5843668

Note: Gli esami possono essere prenotati il 29 al numero e negli orari indicati ma, per problemi organizzativi interni e per garantire maggior comfort alle donne, saranno programmati ed effettuati nei giorni successivi.

Tipologia di servizio: Altre attività

Data: 29 giugno

Tipologia: video intervista "L'Onco ginecologia ambulatoriale al San Paolo - Ambulatorio 048"

Ulteriori Informazioni: video intervista realizzata a cura dell'associazione Energia Donna, che sarà divulgata sui canali social ufficiali a partire dal 29 giugno

Orario mattina: 00.00-14

Orario pomeriggio: 14-23.45

Luogo / Sede: Ambulatori Ginecologia 3° piano, ala ovest

Prenotazione obbligatoria: no

Tipologia di servizio: Incontro virtuale aperto alla popolazione

Data: 29 giugno

Titolo: BRCA1 e BRCA2 mutate - Profilassi onco ginecologica

Ulteriori Informazioni: Presentazione e video intervista a cura del dottor Giovanni Di Vagno, direttore dell'UOC di Ginecologia e Ostetricia, e della dottoressa Rosanna Zaccaro, referente dell'ambulatorio di Onco Ginecologia. Evento organizzato con la collaborazione dell'OdV Energia Donna, cui potrà assistere un piccolo gruppo di donne. Il video che ne sarà estratto sarà disponibile sui canali social nei giorni successivi

Orario pomeriggio: 16.30-18

Link per il collegamento: portale ASL e social aziendali, canale youtube e pagina fb dell'associazione Energia Donna

Prenotazione obbligatoria: sì

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 333 6230365

Note: telefonare solo dalle 13 alle 14, dal lunedì al venerdì

Tipologia di servizio: Incontro virtuale aperto alla popolazione

Data: 29 giugno

Titolo: Il pilates per il benessere psicofisico della donna oncologica

Ulteriori Informazioni: presentazione e dimostrazione di una disciplina che può essere praticata e rivelarsi di grande aiuto durante il percorso onco ginecologico. Potrà assistere un piccolo gruppo di donne interessate. Ne sarà estratto un video che sarà divulgato sui social nei giorni successivi. Iniziativa organizzata con l'OdV Energia Donna, a cura della volontaria istruttrice di pilates Valentina Caldarola

Orario pomeriggio: 15.30-17.30

Link per il collegamento: pagine web e social ASL Bari e gruppo fb e canale youtube dell'associazione Energia Donna

Prenotazione obbligatoria: sì

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 333 6230365

Note: telefonare solo dalle 13 alle 14, dal lunedì al venerdì

Presidio ospedaliero Di Venere di Bari

Tipologia di servizio: Incontro in presenza aperto alla popolazione

Data: 29 giugno

Titolo: prevenzione dei tumori ginecologici. Utero e Ovaio

Ulteriori Informazioni: Il rischio di sviluppare una patologia oncologica in ambito ginecologico coinvolge potenzialmente tutta la popolazione femminile ed in particolare quelle donne che presentano fattori di rischio sia di tipo familiare che dettati dall'habitus costituzionale o da co morbilità.

Orario mattina: 9.30-13.30

Orario pomeriggio: 15.30-18.30

Luogo / Sede: piattaforma ambulatoriale - Centro di Accoglienza Ostetrico Ginecologico presidio ospedaliero Di Venere

Prenotazione obbligatoria: sì

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 080 5015024 – 080 5015901.