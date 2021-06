Lotta alle blatte, da domani interventi rafforzati

L’Ufficio Ambiente del Comune ha aggiornato il calendario del piano delle disinfestazioni. Le modifiche rispetto a quello precedente riguardano la rimodulazione di alcuni interventi e l’anticipo nei giorni iniziali della settimana delle disinfestazioni adulticide contro zanzare e insetti alati.

Da domani intanto, per contrastare la notevole infestazione di blatte che sta impegnando gli operatori comunali con interventi a seguito di specifiche segnalazioni, partirà un ciclo di azioni mirate e rafforzate, che saranno effettuate in maniera integrata per tutta la settimana nel centro urbano dall’impresa aggiudicataria dell’appalto comunale (Protecta srl) e dall’impresa incaricata da Acquedotto Pugliese.

Da domani a mercoledì, inoltre, è prevista l’esecuzione sempre nel centro urbano di un intervento di disinfestazione contro le larve di zanzare e insetti alati.

Per le segnalazioni relative ad aree e immobili di proprietà comunale è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica s.deastis@comune.bitonto.ba.it o telefonare al numero 080 3716151.