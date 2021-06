Corse rimodulate e bus più moderni: le richieste dei pendolari in vista di settembre

La campagna di vaccinazione di massa e le alte temperature sembra stiano dando una tregua all’ondata pandemica da Covid-19, cosicché si vanno pian piano allentando le restrizioni attuate nei primi mesi del 2021. Tra queste anche la capienza massima all’interno di bus e treni che, dalla scorsa settimana, è passata dal 50% all’80%. Per quanto riguarda i collegamenti pubblici su gomma tra Bitonto e le frazioni, questo rientra in un graduale ritorno alla normalità, anche in considerazione del fatto che nel periodo estivo i pullman da Palombaio e Mariotto sono poco o per nulla frequentati dagli studenti, tranne qualche eccezione. Ma l’aspetto importante è non arrivare impreparati a settembre quando, col ritorno a scuola, tra studenti di scuole medie e superiori e pendolari abituali, i pullman torneranno ad essere pieni. Soprattutto nelle fasce di punta. E in quel caso la capienza dell’80% non verrebbe sicuramente rispettata.

Purtroppo questo è da anni un tasto dolente per l’Asv Trasporti – l’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale tra Bitonto e le frazioni – e per le varie amministrazioni comunali che si sono succedute. Il problema del sovraffollamento in talune corse persiste e una soluzione è stata trovata solo per la corsa delle 8.30 del martedì mattina, in occasione del mercato settimanale, quando due pullman – anziché uno, come di consueto – partono rispettivamente da Palombaio e Mariotto. Vane sono state, nel corso degli anni, le ripetute richieste di rimodulare gli orari delle corse in modo da consentire nelle ore di punta due pullman in partenza dalle frazioni, considerato anche che nel centro urbano molto spesso le cosiddette circolari viaggiano praticamente vuote.

Alla rimodulazione delle corse va ad aggiungersi il problema di un parco mezzi ormai obsoleto e non più idoneo al trasporto pubblico: sempre più frequenti sono infatti i guasti tecnici e meccanici che investono sistematicamente alcuni mezzi Asv, che restano in panne per strada costringendo i passeggeri a saltare alcune corse o ad attendere i bus sostitutivi. Senza contare che in alcuni mezzi non funziona l’impianto di aria condizionata.

I cittadini di Bitonto, Palombaio e Mariotto meritano un servizio di trasporto pubblico più efficiente, anche in linea con le nuove disposizioni anti contagio. Sarebbe impensabile a settembre tornare a viaggiare in pullman sovraffollati, seppur con naso e bocca coperti dalle mascherine. Ed è anche arrivato il momento di pensare ad una sostituzione della flotta di bus: questo l’appello che molti utenti rivolgono alle istituzioni competenti, in particolar modo all’Amministrazione locale e all’Assessorato regionale ai Trasporti.