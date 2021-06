60 anni di sacerdozio per monsignor Alberto D'Urso

In un clima festoso, ieri 28 giugno festa liturgica di sant’Ireneo, nel centro di spiritualità Oasi Santa Maria di Cassano Murge, monsignor Alberto D’urso ha celebrato il 60esimo anniversario di ordinazione presbiterale. La liturgia eucaristica è stata presieduta da monsignor Giuseppe Satriano arcivescovo di Bari-Bitonto. Hanno concelebrato monsignor Domenico Ciavarella vicario generale dell’arcidiocesi, don Giovanni Giusto vicario episcopale territoriale e numerosi sacerdoti. Tra le autorità, la sindaca di Cassano Murge Maria Pia Di Medio e il professor Giovanni Procacci già senatore della Repubblica.

Nell’omelia l’arcivescovo Satriano ha voluto ricordare il carisma sacerdotale di monsignor D’Urso. Nato ad Acerno (Salerno) il 27 aprile del 1938, fu ordinato presbitero il 2 luglio del 1961 nella cattedrale di Salerno dall’arcivescovo Demetrio Moscato, conseguì nel 1974 la laurea in Teologia alla Facoltà Lateranense di Roma. Trasferitosi a Bari, D’Urso curò la nascita di due parrocchie: dell’Annunciazione e di Mater Ecclesiale, e divenne poi parroco di Santa Croce.

Nell’arcidiocesi di Bari-Bitonto ha svolto diversi incarichi prestigiosi: presidente della Fondazione antiusura San Nicola e Santi Medici (1994), direttore diocesano e consigliere nazionale dell’Unione Apostolica Clero su tutto il territorio pugliese (1996), direttore dell’Oasi Santa Maria di Cassano Murge (2014), presidente della Consulta nazionale antiusura “Giovanni Paolo II” (2016).

Per il suo impegno in prima persona nel sociale, nella lotta contro l’usura e per l’attenzione rivolta agli ultimi, il 14 settembre 2011 ricevette dall’allora sindaco di Bari Michele Emiliano le chiavi della città di Bari. Tra gli altri riconoscimenti si ricordano: il Nicolino d’oro consegnato dal Comune di Bari (2011), Cappellano onorario dell’insigne Basilica di Lourdes ricevuto (2004), Prelato d’onore di Sua Santità (1998).

La chiesa di Bitonto lo ricorda come vicario episcopale territoriale; fu nominato dall’arcivescovo Francesco Cacucci il 25 febbraio 2015, ricoprì quest’incarico con dedizione fino al 1° settembre 2019 (lasciò per motivi di salute). In questi quattro anni di vicariato è stato un punto di riferimento per l’encomiabile impegno profuso a curare la formazione spirituale e pastorale del clero e dei confratelli delle arciconfraternite e confraternite, coadiuvato dal professor Giuseppe Cannito presidente dell’arciconfraternita Immacolata Concezione, patrona di Bitonto.

Tra le diverse attività pastorali e culturali di monsignor D’Urso come vicario episcopale ne riportiamo solo tre: la prima avvenuta nella solenne cerimonia di consacrazione episcopale di monsignor Francesco Savino il 2 maggio 2015 sul sagrato della basilica dei Santi Medici; la seconda nella cerimonia d’apertura alla Porta Santa della basilica dei Santi Medici il 19 dicembre 2015; la terza nelle Feste patronali del 24 maggio 2017 in occasione della cerimonia di presentazione del volume “Il carisma del vescovo monsignor Aurelio Marena (1950-1978) nella Basilica pontificia dei Santi Medici Cosma e Damiano” (autore il teologo Giuseppe Cannito, moderatore don Michele Lacetera cancelliere vescovile, presentazione di don Vito Piccinonna parroco-rettore della basilica Santi Medici, introduzione di Michele Abbaticchio sindaco di Bitonto; relatore il professor Nicola Pice presidente del Comitato Feste patronali).

Al termine della santa Messa, monsignor Satriano ha dato lettura della benedizione apostolica giunta da Sua Santità papa Francesco con le felicitazioni del dono del sacerdozio a monsignor Alberto D’Urso, affinché “il suo ministero ecclesiale continui ad essere icona nel promuovere il bene comune”11. Dotato di carisma evangelico lungimirante ancorato nella fede, dalla voce mite e dal sorriso dolce, monsignor D’Urso si contraddistingue per la sua umanità, ed ha generato nel clero e nei laici bitontini sentimenti di riconoscenza, affetto e stima.