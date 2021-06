Domani al "Città degli Ulivi" la festa del centenario del calcio bitontino

Una serata evento per celebrare i cento anni del calcio bitontino.

Domani sera, a partire dalle 19,30, allo stadio “Città degli Ulivi” Bitonto festeggerà il centenario del Leoncello neroverde con una manifestazione organizzata congiuntamente da Amministrazione comunale (Assessorato allo Sport e politiche giovanili) e US Bitonto Calcio nell’ambito della cerimonia di premiazione della Top XI del Centenario, l’iniziativa social ideata e condotta dalla società neroverde per celebrare i protagonisti del secolo di vita del calcio cittadino.

All’evento parteciperanno numerose vecchie glorie della storia calcistica locale, premiate dalle votazioni sui social dei tifosi e da una speciale commissione composta da rappresentanti della stampa e storici del calcio locale. Previsti anche premi e riconoscimenti speciali per celebrare il primo secolo di vita del calcio bitontino.

Alla serata interverranno le massime cariche istituzionali dello sport e del calcio pugliese insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale e della società dell’US Bitonto Calcio.

Nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia di contrasto all’emergenza Covid-19, all’evento potranno assistere, con ingresso libero fino a completamento dei posti, un massimo di 500 persone (275 in tribuna coperta e 225 in gradinata scoperta).

La serata sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook dell’US Bitonto Calcio grazie alla collaborazione di Radio Doppiozero, official media partner della società neroverde.