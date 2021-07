Seniors in Arts, parte da Bitonto il progetto Erasmus+ per over 65

È partito un nuovo progetto finanziato da Erasmus+ per lo scambio di buone pratiche sulle attività formative basate sulle arti espressive per gli anziani, al fine di creare un background comune per aiutare educatori e operatori sociali con i senior. Il risultato sarà il raggiungimento di competenze chiave per gli educatori, che saranno una combinazione di conoscenze, abilità e strumenti appropriati per supportare gli anziani nello sviluppo di nuove abilità e opportunità per promuovere la loro inclusione sociale.

Seniors in Arts, guidato in Italia dalla cooperativa sociale bitontina Sinergia, coinvolge Buharkent Halk Eğitimi Merkezi in Turchia, Foundation Pro Scientia Publica in Polonia, Associacao Animam Vinemtem Association in Portogallo e Roes Cooperativa Koin.S.EP. in Grecia.

Durante il primo incontro di progetto, ospitato a Bitonto dall'organizzazione coordinatrice, i partner hanno verificato lo stato del lavoro sulle linee guida per la motivazione e la partecipazione dei discenti senior ai laboratori artistici.

Teatro, musica, danza e scrittura creativa sono le arti selezionate per sviluppare laboratori volti a fornire opportunità di attività di apprendimento a livello locale e transnazionale per studenti senior, al fine di connettersi e scambiare idee ed esperienze in una comunità europea di cittadini anziani. In questo modo sosterremo la consapevolezza dell'identità europea e lo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità transnazionale tra i cittadini adulti in Europa.

A settembre il partner portoghese ospiterà la formazione per il personale coinvolto nelle attività locali che saranno organizzate in ogni Paese con almeno 20 senior.

Durante il progetto verrà anche consentito ad alcuni discenti di partecipare ad una mobilità mista in Grecia, ad ottobre del prossimo anno.

Il fenomeno della singolarizzazione e dell'isolamento sociale degli anziani in Europa è in costante aumento. I dati raccolti sulla popolazione degli over 65 descrivono il contesto in cui si è diffusa la pandemia, che rischia fortemente di aumentare l'isolamento e peggiorare la qualità della loro vita; la comunità europea è chiamata ad un intervento che dev’essere il più diffuso possibile, partendo dal basso e dalle concrete realtà locali di 5 Paesi, ma secondo una strategia globale per rispondere ad un'emergenza diffusa.

Per saperne di più sul progetto Seniors in Arts e per essere coinvolti nelle attività, cliccare qui o visitare la pagina facebook @seniorsinartsSinergia società cooperativa sociale.