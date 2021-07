Disinfestazione rafforzata contro le blatte da parte di Comune e Aqp

Sono in corso in questi giorni su tutto il territorio comunale gli interventi di disinfestazione contro le blatte. Si tratta di operazioni mirate e rafforzate, condotte in maniera integrata da Comune e Acquedotto Pugliese per mezzo di ditte specializzate.

Gli interventi, che di norma possono essere effettuati solo su aree e immobili di proprietà comunale, sono condotti in alcuni casi anche sui pozzetti dei privati per garantire maggiore efficacia alla deblattizzazione.

In merito alla possibile fuoriuscita di scarafaggi in coincidenza con gli interventi sulla rete fognaria, i tecnici dell’Acquedotto Pugliese spiegano che inevitabilmente “il trattamento di deblattizzazione provoca l’effetto di stanamento degli insetti infestanti, che si cerca di contenere sigillando con nastro adesivo i pozzetti per impedirne la fuga. Il prodotto utilizzato negli interventi, infatti, ha una duplice azione: effetto abbattente e paralizzante, effetto residuale ad azione prolungata”.

Dall’Ufficio Ambiente comunale, poi, ribadiscono la necessità che i singoli proprietari e i condominii rispettino l’obbligo di provvedere in proprio alla disinfestazione di aree e immobili privati, comprese le porzioni della condotta fognaria e del pozzetto fognario, perché solo così si evita il rischio di rendere inutili gli interventi pianificati da Comune e Acquedotto.

Le segnalazioni relative ad aree e immobili di proprietà comunale vanno inviate con indicazioni dettagliate all’indirizzo di posta elettronica s.deastis@comune.bitonto.ba.it.