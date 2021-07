Business angel in Puglia, seminario gratuito in tre appuntamenti

Tutto pronto per la seconda edizione del corso di Angel Investing in Puglia a cura di Sprint Lab, in collaborazione con Confindustria Bari e BAT, Manager Italia, Impact Hub Bari, Volano, Angels for Women, Angels Impact Italia e Ban Pro - network professionale.

Il business angel, o investitore informale in capitale di rischio, è una persona fisica che si appassiona a una startup, la finanzia e l’aiuta, portando, oltre al capitale, la propria esperienza, conoscenze, contatti.

Il percorso di formazione per imprenditori, manager, professionisti e mentor interessati ad investire in startup è completamente gratuito e ha in calendario tre appuntamenti in cui, guidati da professionisti, business angel ed esperti del settore si entrerà nel mondo degli investimenti in startup per scoprire l’ecosistema e il ruolo dei business angel oggi; come valutare correttamente una startup per investirci, come stipulare gli accordi di investimento e quali sono gli strumenti finanziari indispensabili per farlo.

Si parte domani con l’incontro “Startup e business angel” con Marco Nannini, entrepreneur, Business Angel and Keynote speaker on innovation, startup and Impact Investing, dell’ecosistema Startup e di come si interseca con il mondo dell’Angel Investing.

Si prosegue il 13 luglio con Giovanni De Caro, Investing and Financial advisor: nell’incontro dal titolo “Valutazione e negoziazione” si analizzeranno quali sono i criteri secondo cui effettuare una giusta valutazione e come negoziare in maniera efficace con i founder della startup su cui vogliamo investire, valutando se effettivamente si tratta di un buon investimento o meno.

Infine il 20 luglio, nell’ultimo appuntamento “Come creare un accordo di investimento” si approfondirà come stipulare in modo efficace e profittevole per entrambe le parti gli accordi di investimento. A parlarne sarà Milena Prisco, councel @CBA, Corporate M&A spiegherà ai partecipanti l’importanza degli accordi, dei contratti e degli strumenti finanziari a disposizione delle startup e dei Business Angels.

Tutti gli incontri si svolgeranno da remoto su piattaforma Zoom (dalle 18.30 alle 19.45) per aiutare i partecipanti a sviluppare e acquisire conoscenze in ambito early stage investing. Per iscriversi: https://impacthubbari.typeform.com/to/qslQHMge.

Durante gli appuntamenti si analizzerà questo settore sia in termini di aspettative finanziarie, sia rispetto al ruolo all’interno della filiera delle startup e degli investitori. Inoltre verranno affrontati i temi del valore di una startup e gli elementi di valutazione. Infine si approfondiranno i trend del mercato e gli sviluppi futuri dell’angel investing con particolare attenzione agli aspetti di Impact.

“Dopo il successo del ciclo di webinar dello scorso anno – commenta Diego Antonacci – abbiamo deciso di replicare l’esperienza e inserirla stabilmente all’interno del percorso formativo di Sprint Lab. Questo corso, infatti, ha come obiettivo quello di fomentare in Puglia la figura del business angel, indispensabile in un ecosistema d'innovazione che possa chiamarsi tale. Quello che stiamo vivendo è un momento unico per investire in startup, ma bisogna saper distinguere le proposte e sapere quali sono gli step da compiere in questo processo che ha delle complessità che vanno analizzate, comprese e gestite”.



Oggi gli investimenti in startup rappresentano un’opportunità di diversificazione del portafoglio, alla ricerca di rendimenti a due cifre. Esistono tuttavia complessità e rischi che il corso permette di comprendere e gestire, ad esempio spiegando l’apporto garantito da acceleratori e incubatori, il vantaggio del co investimento con investitori professionali e i vantaggi delle possibili detrazioni fiscali del 50% fino a centomila euro per gli investitori.





Il programma completo e dettagliato dei tre seminari online

6 luglio 18.30-19.45

STARTUP E BUSINESS ANGEL con Marco Nannini

- Startup ed ecosistemi

- Le fasi di sviluppo di una startup

- Investitori privati e istituzionali

- Criteri di selezione dell’investimento: Team, idea e mercato

- Incentivi fiscali per gli investitori

- Trend topic di investimento

13 luglio 18.30-19.45

VALUTAZIONE E NEGOZIAZIONE con Giovanni De Caro

- Come valutare una startup early-stage;

- Il business plan;

- Evoluzione della cap table, dal seed alla serie B;

- La negoziazione con l’investitore;

- Equity e quasi equity;

- L’equity crowdfunding;

20 luglio 18.30-19.45

CREARE UN ACCORDO DI INVESTIMENTO con Milena Prisco

- Il Termsheet;

- Il contratto di investimento;

- Quasi equity (Strumenti finanziari partecipativi, convertibile e convertendo).

Sprint Lab è il programma di formazione ideato da Sprint per investire sull’incubazione delle competenze, dei talenti e delle professionalità, prevalentemente pugliesi, e gode del sostegno di Megamark, Planetek Italia, Fondazione Vincenzo Casillo, Master Italy, Programma Sviluppo e ITS Logistica Puglia.