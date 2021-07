Stasera Italia-Spagna, traffico vietato in centro

Il centro di Bitonto sarà transennato e chiuso al traffico veicolare di ogni tipo dalle 22.30 di oggi. Lo stabilisce l’ordinanza n. 448/2021 firmata ieri dal comandante della Polizia locale di Bitonto, il maggiore Gaetano Paciullo.

Il provvedimento, concordato con l’autorità di pubblica sicurezza, è stato assunto per evitare che al termine della semifinale tra Italia e Spagna agli Europei di calcio, in caso di vittoria della nazionale italiana, possano ripetersi le gesta di sconsiderati, che al termine delle precedenti partite, in auto o moto, hanno creato panico tra la gente che festeggiava in modo civile in strada, scorrazzando pericolosamente per le vie centrali della città.