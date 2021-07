Operaio folgorato sul lavoro, appello del SASS Puglia a donare sangue

Parte dall’associazione di volontariato SASS Puglia l’appello accorato a donare sangue per un giovane operaio che ha subìto un incidente sul lavoro: “Una nostra amata conoscenza ci chiede di donare sangue per un suo amico che, purtroppo, è rimasto folgorato mentre lavorava a Taranto”.

L’uomo, investito da una scossa elettrica da 20mila volt durante i lavori in uno scavo per il ripristino di un cavo ad alta tensione, ha riportato ustioni di primo e secondo grado sul 90% del corpo. Ricoverato in condizioni molto gravi, ieri ha subìto un delicato intervento al Policlinico di Bari.

“Dimostriamo, come sempre, il nostro grande cuore. Perché donare è vita”, è l’appello del SASS.