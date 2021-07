WEL.COM.E. Lab riprende le attività in presenza

L’estate e il rallentamento dei contagi causati dalla pandemia fanno tornare i bambini a svolgere attività educative e laboratoriali in presenza. Questo è possibile grazie ai percorsi EDU Lab del progetto WEL.COM.E. Lab (Laboratori di Welfare di/per Comunità educanti), selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, coordinato dalla cooperativa sociale Occupazione e Solidarietà.

Dopo il periodo di attività per lo più a distanza, che hanno visto coinvolti i bambini delle scuole di Bitonto e Triggiano, e l’attivazione di uno sportello di supporto psicologico a genitori e famiglie in quattro comuni del barese, sono riprese le attività in presenza. Questi mesi estivi vedranno coinvolti diversi gruppi, molti dei quali con tanti nuovi bambini inseriti, nelle attività che si svolgeranno negli spazi scolastici di Bari Palese, Molfetta e Triggiano, in linea con il Piano Scuola Estate del Governo. Nel dettaglio si tratta di cinque gruppi di minori coinvolti nelle attività nei giardini scolastici dei plessi “Duca d’Aosta” e “Collodi” di Bari Palese; quattro gruppi nel plesso “San Giovanni Bosco” di Triggiano; due gruppi nel plesso “Manzoni” e negli oratori parrocchiali di Madonna della Rosa e della Pace a Molfetta; un gruppo nella Casa di “Santa Luisa” a Terlizzi; gli ultimi due a Bitonto negli spazi della Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano e nell’oratorio San Gaspare nella frazione di Palombaio.

I più piccoli e le loro famiglie, attraverso il gioco e l'educazione non formale, saranno coinvolti in laboratori di orticoltura, cittadinanza e archeologia, alla scoperta del patrimonio locale con il “Museo Itinerante”, e in attività educative con “La città dei piccoli”, “U mest d’asc” e “Time’s explorers”, oltre che con la Welcome Summer School.