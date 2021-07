“Aste e Bilancieri”, da Bitonto ad Ischia in cabrio

L’automotoclub “Aste e Bilancieri” di Bitonto è stato fra i trenta team che hanno partecipato alla seconda edizione di “Ischia in Cabrio”, la prestigiosa manifestazione che si svolge ogni cinque anni nell’ Isola Verde. Un ritorno a grande richiesta, dopo la prima riuscitissima edizione del 2016. L’evento è valevole per il trofeo Marco Polo iscritto a calendario tra le manifestazioni auto turistiche culturali tematiche dell’Automotoclub Storico Italiano (ASI).

“Aste e Bilancieri” Bitonto è un associazione nata dall’idea di quattro appassionati di veicoli d’epoca, per unire tutti gli appassionati e tutelare il patrimonio motoristico storico del territorio. Dopo il primo rodaggio con piccole manifestazioni sportive (gare a cronometro tra birilli e gite in auto), da vent’anni offre consulenze tecniche sui veicoli e la consultazione di riviste specializzate del settore. Ha sede in via Matteotti al civico 162, nelle vicinanze della stazione ferroviaria Bari Nord.

La partecipazione all’autoraduno di Ischia è stata particolarmente prestigiosa ed emozionante. Ai nastri di partenza, giovedì 1° luglio, trenta equipaggi, in numero limitato per ragioni di sicurezza anti Covid. Il raduno è stato dedicato esclusivamente alle auto “scoperte”, in particolare a quelle costruite tra gli anni 60 fino alle YoungTimer, tutte rigorosamente iscritte all’ASI. Le cabrio, provenienti dall’intera Puglia e dalle regioni vicine, dopo essersi radunate a Pozzuoli, si sono imbarcate per raggiungere la splendida Ischia, dove la polizia locale ha riservato apposite aree pedonali alle spider. Un parco auto di tutto rispetto: Ferrari 328 turbo gts, Porsche 964, 996 e Boxster, Mercedes SL ed SLK, BMW Z3 e Cabrio, una splendida Giulietta Spider 1300 rossa, una 850 Spider, oltre alle immancabili Fiat Barchetta ed Alfa Romeo “Duetto”. Una volta sbarcate, dopo un tour mozzafiato sulle strade panoramiche della verdissima isola, le auto hanno raggiunto lo storico hotel Regina Palace al centro di Ischia. Prima tappa culturale nel pomeriggio, con visita all’antico borgo di Ischia Ponte dominato dall’imponente fortezza aragonese.

Il girono seguente, lasciate le auto al fresco dei pini del parco dell’hotel, i partecipanti hanno raggiunto in aliscafo la vicina isola di Procida, Capitale italiana della Cultura 2022. Una guida turistica ha accompagnato il gruppo per le antiche salite e discese dell’ancora intatto borgo di pescatori, dove il tempo è fermo praticamente al secolo scorso. Nel pomeriggio un tour per le tortuose e strettissime stradine eccezionalmente aperte alle cabrio, tra ripide salite e discese nel bel mezzo del borgo di pescatori di Sant’Angelo. Le auto hanno sfilato fino all’esclusivo porto, dove sono state prese d’assalto da appassionati e curiosi d’ogni età. In serata, poi, ripartenza per la terrazza panoramica dell’hotel “Grazia alla Scannella” di Panza, dove un concerto di classiche canzoni napoletane ha accompagnato la cena di gala. Il delegato ASI Ivo Serio, vice presidente della Commissione nazionale manifestazioni auto, ha premiato tutti i partecipanti.

Domenica mattina l’imbarco per il rientro, dopo un’esperienza indimenticabile.