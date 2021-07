Italia-Inghilterra, centro di nuovo chiuso al traffico

Dopo la semifinale Italia-Spagna, si replica anche per la finale Italia-Inghilterra di domenica sera. Anche per il termine della finale degli Europei di calcio è stata emanata l’ordinanza che inibisce il centro di Bitonto al traffico veicolare di ogni tipo.

L’azione restrittiva emanata dal comandante della polizia locale Paciullo è valida per la serata di domenica 11 luglio, dalle 22 fino al termine delle manifestazioni che potranno così svolgersi in piena sicurezza e in assenza di qualsiasi tipo di veicolo.