Covid, un solo contagio a Bitonto tra il 28 giugno e il 4 luglio

Il nuovo quadro disegnato sulla base dell’ultimo report settimanale dall’ASL Bari, riferito alla settimana che va dal 28 giugno al 4 luglio, conferma la discesa della curva dei contagi in tutta la provincia.

Nuovi casi e incidenza settimanali

Dal 28 giugno al 4 luglio i nuovi casi Covid-19 registrati nel territorio provinciale sono calati del 54% (nella precedente settimana il calo era stato del 19,4%). Ai 40 nuovi casi corrisponde un’incidenza settimanale che scende al valore di 3,3 ogni 100mila abitanti (dato precedente: 7,1).

Bitonto, che sette giorni prima figurava tra le zone senza nuove diagnosi positive, ha registrato un nuovo caso, ma con l’incidenza settimanale (1,9) più bassa tra i 16 Comuni con nuovi contagi nella settimana di riferimento.

Nel grafico che illustra la classificazione cromatica dei 41 Comuni baresi, in base ai valori di incidenza e variazione percentuale settimanali in confronto al dato del territorio provinciale nel suo complesso, avanza l’azzurro del Covid free: sono ben 25 i centri senza nuovi positivi, ovvero il 61% del totale dei Comuni della provincia.

Decessi

A Bitonto continua a restare vuota la casella dei decessi. Lo è da 27 giorni, dal momento che l’ultima morte dovuta legata al Covid-19 risale al 12 giugno.

Positivi in isolamento domiciliare e in isolamento fiduciario

L’aggiornamento al 7 luglio del report della Prefettura di Bari riferisce di soli 2 positivi in isolamento domiciliare (asintomatici o con sintomi lievi) residenti a Bitonto.

Nessun residente a Bitonto e nelle due frazioni è in isolamento fiduciario.

Vaccinazioni

Sul fronte vaccini, l’aggiornamento all’8 luglio segnala un totale di 52.918 dosi somministrate per Bitonto. Sono 33.909 i bitontini che hanno ricevuto la prima (e unica nel caso di vaccino Johnson&Johnson) dose; per cui la copertura del target di popolazione dai 12 anni in su è pari al 70%. I vaccinati con doppia dose toccano quota 19.009 (2.386 le seconde dosi somministrate negli ultimi sette giorni).