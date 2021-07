Presìdi sociali in piazza, stasera dalle 22 all’una

Oggi, in occasione della finale del campionato europeo di calcio Italia-Inghilterra, il progetto “Le nostre strade, la nostra casa” sarà spostato in avanti di un’ora.

Gli operatori delle cooperative sociali CAPS (Centro Aiuto Psico Sociale) e La Rosa blu saranno presenti in piazza Cavour e in piazza Cattedrale per le programmate attività di presidio, informazione, educazione e sensibilizzazione, indirizzate prevalentemente ai giovani frequentatori dei locali e delle strade del centro storico, dalle 22 all’una, anziché dalle 21 alle 24 come negli altri fine settimana.

“In questo modo – spiega l’assessore al welfare Gaetano De Palma – allunghiamo la presenza del qualificato presidio sociale nel cuore dell’area del divertimento serale anche nel dopo partita, che si preannuncia caldo. Questo provvedimento affianca la chiusura al traffico, che scatterà nel centro abitato dalle 22, con l’obiettivo di consentire alla gente di festeggiare in modo civile e in tutta sicurezza l’eventuale vittoria dell’Italia”.