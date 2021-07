Azzurri campioni d'Europa! Da Bitonto lettera agli Inglesi

Un fiume di gente si è riversato in strada ieri sera, al termine della finale Italia-Inghilterra. Famiglie con bambini, ragazzi, persone di tutte le età, si sono riprese la città chiusa al traffico per festeggiare la vittoria degli Azzurri. Una notte magica davvero, e da Bitonto parte una lettera agli inglesi, che da perdenti hanno dato l’ultimo calcio all’etica sportiva togliendosi dal collo la medaglia appena ricevuta.

“Cari Inglesi, non potete far tornare a casa qualcosa che a casa non c'è praticamente mai stato. Ci siamo presi Wembley, ci siamo presi l'Europeo.

Questo è il successo dell'umiltà sull'arroganza, del silenzio sulle dichiarazioni idiote, del lavoro sulle robe futili. È il successo di chi ha preso una nazionale ridotta in macerie e l'ha condotta finalmente fra le stelle.

È il successo di una nazione che dopo più di un anno di buio, ha ritrovato un motivo per sorridere.

È il successo di Miky e Ciccio che in un qualche modo e con un biglietto speciale, erano presenti anche a Wembley questa sera e che ora, se la staranno sicuramente spassando sventolando un tricolore.

Quel tricolore che vuol dire tutto.

Che vuol dire che siamo campioni.

Che vuol dire che siamo orgogliosi, come non mai, di essere italiani”.