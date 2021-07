Ricostituita a Bitonto l’Associazione Nazionale Carabinieri

Si è ricostituita ufficialmente, a Bitonto, l’Associazione Nazionale Carabinieri. Obiettivo fondamentale è supportare gli enti locali, gli organi di polizia statale e locale e le pubbliche amministrazioni in genere. Un’iniziativa voluta fortemente da molti carabinieri in congedo, per essere presenti sul territorio comunale a beneficio della popolazione bitontina e non. La Sezione ANC di Bitonto è stata ricostituita con la nomina del nuovo presidente, il neo insignito Cavaliere al Merito della Repubblica italiana Luigi Presicce, e del nuovo Consiglio di sezione, eletto dall'assemblea dei soci nel 2021 e intitolata al Carabiniere a Cavallo Giovanni Battista Scapaccino, insignito della prima Medaglia d'Oro al Valor Militare dei Carabinieri.

Obiettivi

Le linee guida dell'Associazione Nazionale Carabinieri sono quelle della solidarietà e dell'assistenza tra i carabinieri, in congedo e in servizio, e verso le istituzioni e i cittadini. L'Associazione d’Arma, sostanzialmente, si propone di realizzare, nei limiti delle proprie possibilità, l'assistenza morale, culturale, ricreativa ed economica a favore degli iscritti e delle loro famiglie; di partecipare ad attività di volontariato per il conseguimento di finalità assistenziali, sociali, di protezione civile e culturali.

Per realizzare al meglio tali propositi, in seno alla Sezione ANC di Bitonto si attiverà un Gruppo di fatto (volontariato) che si ispirerà ai principi espressi dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 e a quanto previsto dall'articolo 2 dello Statuto dell'ANC. Il Gruppo di fatto opererà nel pieno rispetto delle leggi e della dimensione umana, culturale e religiosa della persona basandosi sull'impegno gratuito dei propri soci e svolgerà, raccordandosi di volta in volta con il Comando della Stazione Carabinieri e della Polizia locale, specifiche attività nell'ambito della tutela dei diritti della persona (assistenza anziani, minori, portatori di handicap, persone in stato di bisogno); difesa e conservazione dell'ambiente e del patrimonio storico ed artistico cittadino (osservazione nei parchi, cura dei monumenti e delle aree archeologiche); supporto agli organi di polizia (segnalazione di eventi che possono arrecare danno alla cittadinanza e mansioni ausiliarie di regolazione del traffico); assistenza all'esterno delle scuole; assistenza alla popolazione in caso di calamità e/o di bisogno.

Nei casi di grandi eventi (come terremoti e alluvioni), l'attività di volontariato sarà effettuata a supporto degli organismi della Protezione Civile. L'impegno dei volontari della SEzione ANC di Bitonto si concretizzerà anche con attività finalizzate a sensibilizzare l'intera collettività con esercitazioni di evacuazione causa incendio o terremoto dei plessi scolastici, presentazione di progetti o campagne di informazione sulla sicurezza stradale, sul contrasto del fenomeno del bullismo e cyber-bullismo. Non mancheranno, in questo contesto, le collaborazioni con altre associazioni di volontariato attive sul territorio.

Il nuovo Consiglio direttivo della Sezione ANC di Bitonto, composto da Luigi Presicce, dal luogotenente Vincenzo Brascia, dal brigadiere Leonardo Scivittaro, dal brigadiere Francesco Quarto e dal carabiniere Nicola Noviello, sarà sempre a disposizione dei soci e della cittadinanza attiva che ha a cuore i valori fondanti che hanno contraddistinto, nei secoli, la Benemerita.