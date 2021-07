Maltempo, frazioni allagate

Il nubifragio di ieri pomeriggio ha provocato numeroso disagi nelle frazioni di Palombaio e Mariotto, con strade completamente allagate e numerose riochieste di intervento ai vigili del fuoco per sgombrare dall’acqua case e cantine.

A Palombaio, come sempre accade in caso di piogge abbondanti, corso Vittorio Emanuele sembrava un fiume in piena e il cosiddetto “ponticello” (il muretto a ridosso del sagrato della chiesa antica) era sommerso d’acqua. Emblematica una foto pubblicata su facebook. Numerosi problemi anche in via Casina di dentro, con abitazionmi allagate a causa dei tombini intasati, che non sono riusciti a sopportare la portata dell’acqua. Alle 21 di ieri si registravano ancora interventi nelle case per liberarle dall’acqua.

Medesima situazione a Mariotto, con piazza Roma completamente sommersa dall'acqua, così come alcune strade circostanti.