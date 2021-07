"Serate al parco", il cartellone dell'estate palmarista

L'estate palmarista prende forma.

La parrocchia Maria Santissima Immacolata e l’associazione oratorio San Gaspare Bertoni ANSPI presentano il cartellone estivo "Serate al parco", con nove date di eventi di ogni genere che si terranno nel parco Gaetano Vacca di Palombaio, lo stesso che nel periodo invernale viene impiegato per l'allestimento del presepe vivente.

Si parte il 2 agosto con lo spettacolo musicale Thats'all Folk! ma ce ne saranno altri due: la tribute band Renatino Sottozero (9 agosto) e La La Band (26 agosto). Spazio anche ad una serata per i tornei di burraco e scopone, sempre molto richiesti e partecipati, e due serate dedicate ai cineforum per ragazzi e famiglie. Nel weekend del 21-22 agosto va in scena la commedia in vernacolo palmarista "La famigghie de re scocchiéute", a cura del gruppo teatrale dell'associazione. Finale in grande stile con la fantastica e divertentissima Cena a colori (31 agosto).

"Sarà un mese di agosto intenso e concentrato di eventi, tutti differenti e ciascuno da vivere appieno al parco Vacca. Palombaio si dimostra ancora una volta protagonista e attrattiva dal punto di vista culturale", sottolineano gli organizzatori.