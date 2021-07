Un nucleo dei Rangers d’Italia arriva in città

A maggio scorso, su richiesta di alcuni soci bitontini, il presidente dell’associazione Rangers d’Italia - sezione Puglia ha formalizzato l’apertura di un Nucleo operativo a Bitonto. Riconosciuti come associazione ambientalista nazionale con decreto del presidente della Repubblica e riconosciuti dal Ministero dell’Ambiente, i Rangers d’Italia operano in tutto il Paese con particolari servizi di tutela, protezione e salvaguardia ambientale, protezione degli animali, protezione civile, tutela e salvaguardia dei beni storici, artistici, architettonici e culturali. In Puglia l’associazione è attiva, con grandi risultati, da oltre vent’anni con i suoi nuclei presenti su tutto il territorio.

L’attività dei volontari che, a causa delle restrizioni alla mobilità legate alla diffusione del Covid-19, si è intensificata nel territorio bitontino con monitoraggi ambientali tuttora in corso, ha fatto emergere la necessità di costituire un nucleo in città, in grado d’intervenire prontamente nelle attività per la tutela e la salvaguardia dell’immenso patrimonio naturale e ambientale ricadente nel territorio. Un patrimonio costituito da due importantissimi parchi, quello regionale di Lama Balice e quello nazionale dell’Alta Murgia, e da un agro molto esteso con i suoi oliveti sempre più deturpati da depositi incontrollati di rifiuti e roghi. Da queste esigenze nasce il nucleo della città di Bitonto, che può contare su capacità operative diversificate tra cui una squadra di cinofili, una a cavallo e un team di esperti composto da geologi, agronomi, istruttori cinofili e di equitazione. Tutte figure che permetteranno di poter perseguire le finalità associative nel miglior modo possibile, soprattutto cercando di coinvolgere sempre più il territorio e i bitontini.

“Crediamo fortemente che la nascita di questo nucleo di tutela ambientale possa favorire ancor di più una maggiore consapevolezza e attenzione ambientale, che i nostri concittadini stanno già dimostrando di avere, e soprattutto fornire un supporto a istituzioni, forze dell’ordine e autorità pubbliche per garantire il rispetto e la tutela dell’ambiente insieme alle realtà associative presenti, con cui ci auguriamo d’instaurare sin da subito un rapporto di collaborazione”, dichiarano i Rangers bitontini.

Numerose le attività in programma che prenderanno il via nelle prossime settimane in favore di soci e simpatizzanti. L’associazione darà la possibilità ai propri iscritti di frequentare corsi propedeutici alla nomina a guardia particolare giurata zoofila e ispettore ambientale. Chiunque fosse interessato a ricevere maggiori informazioni sulle attività di volontariato dei Rangers d’Italia o volesse farne parte può contattare il coordinamento del nucleo scrivendo all’indirizzo e-mail rangerspugliabitonto@gmail.com o attraverso la pagina facebook @rangerspugliabitonto.

L’associazione ha sede nell’ex mercato agroalimentare in via Sarago.