Dal 6 agosto green pass obbligatorio nei locali al chiuso

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il decreto legge su green pass e misure anti Covid. Lo stato di emergenza sarà prorogato al 31 dicembre. Alla fine si è giunti ad un compromesso tra chi chiedeva misure più stringenti a causa della preoccupante diffusione della variante Delta, e chi invece era favorevole ad un consistente ammorbidimento delle regole

Il green pass sarà necessario per consumare in bar e ristoranti al chiuso ma anche per palestre, cinema e teatri. Inoltre per andare allo stadio e ad altri eventi. Il Green pass per accedere dal 6 agosto (e non dal 5 come sembrava in un primo momento) a ristoranti ed altre attività ed eventi sarà valido per chi abbia avuto almeno una dose di vaccino, abbia fatto un tampone negativo nelle 48 ore precedenti o sia guarito dal Covid. Le discoteche rimarranno chiuse.

Per la classificazione delle fasce di colore delle Regioni varranno soprattutto le percentuali dei posti letti occupati e la soglia di occupazione delle terapie intensive. Con l'occupazione del 10% delle terapie intensive una Regione passerà in fascia gialla. La soglia prevista per le ospedalizzazioni sarà quella del 15%. Per passare in arancione le terapie intensive dovranno essere occupate al 20% e ci dovrà essere una soglia di ospedalizzazione al 30%, e del 40% per entrare in zona rossa.

Con il green pass si abbrevia a 7 giorni la quarantena breve: se un vaccinato entra in contatto con un positivo e ha il certificato verde, dovrà stare in isolamento un tempo minore dei 14 giorni ora previsti.

Per i criteri di utilizzo del green pass riguardo a lavoro, scuola e trasporti se ne discuterà la prossima settimana. Ma sui trasporti la decisione dovrebbe arrivare a settembre.

È previsto anche un protocollo d'intesa tra Ministero della Salute, farmacie e strutture sanitarie per assicurare fino al 30 settembre la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti.