Buoni libro digitali, avviso per l’accreditamento di librerie e cartolibrerie

Buoni libro in formato digitale. Il Comune di Bitonto ha aderito alla proposta regionale di adozione di questa modalità di erogazione del beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, per gli alunni che frequentano le scuole medie e superiori.

In questo modo il buono libro sarà automaticamente disponibile e spendibile online nelle librerie e cartolibrerie che avranno provveduto ad accreditarsi e poi ad iscriversi sulla piattaforma dedicata. Quindi i titolari che intendano aderire alla procedura e risultino in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di manifestazione d’interesse, devono inviare la domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente il modello Allegato A, tramite pec, all’indirizzo protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it entro il 6 agosto.

Sulla base delle domande pervenute e ammesse, sarà predisposto e pubblicato un elenco di librerie e cartolibrerie accreditate alle quali potranno rivolgersi i genitori o coloro che esercitano la potestà genitoriale o parentale degli alunni o gli alunni stessi, se maggiorenni, con libertà di scelta, per spendere il buono libro digitale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al dottor Sandro Presta del Servizio Patrimonio e per la Pubblica istruzione del Comune (080 3716183).