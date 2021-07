È di Mariotto il nuovo comandante della Stazione Carabinieri di Molfetta. Si tratta del luogotenente Pietro Tempesta, che dopo vent'anni al comando della Stazione Carabinieri di Palazzo San Gervasio (Potenza) lascia la sede lucana per raggiungere la nuova destinazione.

Il Comune di Palazzo San Gervasio, nella persona del sindaco Michele Mastro, ha conferito al sottufficiale mariottano un attestato di riconoscenza civica “per aver svolto con competenza, efficienza, professionalità e spiccato senso del dovere, l’incarico di Comandante della Stazione Carabinieri di Palazzo San Gervasio, da ottobre 2001 a luglio 2021”.

La cerimonia di assegnazione dell'attestato e della targa si è tenuta nella giornata di congedo del comandante Tempesta dalla cittadina lucana.

Non è il primo riconoscimento che viene attribuito al sottufficiale, meritevole di essere stato, negli ultimi anni, impegnato più che mai, vista la presenza nel Comune di Palazzo San Gervasio di uno degli otto centri in Italia per l’accoglienza di persone immigrate bisognevoli di sorveglianza e attenzione.

Al luogotenente giungono gli auguri di buon lavoro nel prestigioso nuovo incarico da tutti i cittadini di Palazzo San Gervasio e dal cavalier Paolo Iuso, suo compaesano e amico.