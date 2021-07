Chiuso fino ad ottobre l'ufficio centrale delle Poste

Resterà chiuso fino a ottobre l'ufficio postale centrale in via Garibaldi. A seguito del cedimento di una porzione del soffitto avvenuto il 16 luglio scorso, si sono resi necessari lavori di manutenzione straordinaria.

Per venire incontro alle esigenze degli utenti e ridurre i disagi, dopo l’incontro tra il sindaco Michele Abbaticchio ed il responsabile delle Relazioni istituzionali territoriali Sud di Poste Italiane, è stato garantito il ripristino dell’apertura ordinaria degli uffici postali di Palombaio e Mariotto, dopo tre settimane di chiusura a giorni alterni per carenza di personale, causa ferie.

Inoltre resterà aperto di pomeriggio per tutta l’estate l’ufficio postale di via Crocifisso a Bitonto.