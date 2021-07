Presto due nuovi centri comunali di raccolta

Con l’inizio del nuovo anno e con l’avvio del porta a porta esteso a tutta la città (e non solo a centro storico e frazioni, in “sperimentazione” da oltre dieci anni) cominciano i cantieri per la costruzione di due nuovi centri di raccolta comunali: uno nella zona artigianale e l’altro a Mariotto, per un costo di 300mila euro ciascuno, recuperati da finanziamenti regionali.

Il sindaco Michele Abbaticchio, intervistato da BitontoLive, ha precisato che “nella zona artigianale, il centro comunale di raccolta vedrà la luce nei pressi del centro tecnologico FabLab, con termine lavori previsto per ottobre, mentre il ccr di Mariotto dovrebbe essere realizzato entro dicembre”.

Si tratta – ha spiegato il sindaco – di “moduli prefabbricati idonei a ricevere tutte le frazioni di rifiuti, perché con il porta a porta esteso a tutto il territorio comunale è assolutamente necessario dotarsi dei centri comunali di raccolta (oltre a quello già esistente) per consentire ai cittadini che, per varie ragioni, avessero la necessità di conferire i loro rifiuti al di fuori del servizio porta a porta, di poterlo fare agevolmente, negli orari e con le modalità che saranno stabiliti. Si completerà quindi un percorso di maggiore qualità ambientale per tutti”.

“Il tutto grazie al sostegno di Mimmo Incantalupo, già assessore all'ambiente, che mi sta supportando, oltre al supporto di tutta l'amministrazione”, ha rimarcato Abbaticchio.