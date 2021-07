Silvano Intini: «Fidatevi del nostro lavoro, ci divertiremo anche quest’anno»

La serie A con l’iscrizione certificata è una realtà. Che emozioni prova?

«Se torno indietro a meno di un anno fa, ai dubbi sulla domanda di ripescaggio, ai primi passi per fare una squadra competitiva per la serie A2 e poi penso ai risultati alla doppietta campionato-coppa, ancora oggi stento a crederci. E pensare alle sfide che ci aspettano con Pescara, Falconara, Francavilla, Kick off, Lazio, ai derby, mi vengono i brividi per l’emozione e l’orgoglio di quanto abbiamo fatto».

Nelle scorse settimane avete avuto i primi contatti con il mondo della serie A. Come vi hanno accolto?

«Sono rimasto favorevolmente sorpreso dalla cordialità con cui il Bitonto C5 è stato ricevuto nel “club dei grandi”, ma anche e soprattutto dalle aspettative che ripongono nel nostro percorso. Devo dire che è tutta la città che viene attesa con interesse perché è considerata una delle piazze dove si seguono con più trasporto le vicende del calcio a 5 femminile. E questo ci gratifica ma ci responsabilizza anche molto. Inoltre voglio sottolineare l’ottimo rapporto che si sta costruendo con le altre due società pugliesi di serie A, il Bisceglie e il Real Statte».

A proposito dei tifosi, sono sembrati un po' delusi dalla cessione di alcune beniamine della passata stagione…

«Dico ai tifosi che devono fidarsi di me e del mio staff, che da giugno sta lavorando sodo per regalare a Bitonto una quadra in grado di ben figurare anche in serie A. Noi, da neo promossi, ci approcciamo con molta umiltà a questa categoria ma sicuramente la squadra che scenderà in campo darà filo da torcere a chiunque e tutti, per batterci, dovranno giocare la loro migliore partita. Alla fine, poi, vedremo cosa saremo riusciti a fare. Quello che posso dire è che il mercato in ingresso non si è completato e cercheremo di mettere a segno altri colpi, magari anche qualcuno di quelli che fanno sognare i tifosi».

Un colpo è stato sicuramente l’allenatore, Marcio Santos, fresco finalista della Coppa della Regina in Spagna.

«Abbiamo sin da subito individuato in Marcio il profilo giusto per noi: in Spagna ha portato ai play off e alla finale di Coppa una neo promossa come il Torreblanca. Con il suo futsal di sostanza ma anche tecnico, pensiamo che possa dare molto sia a noi ma anche a tutto il futsal italiano».

L’accordo con Sky ha portato entusiasmo nel mondo del futsal.

«È una vetrina importante per noi e per le aziende che ci stanno sostenendo in questo percorso. Il magazine settimanale ma anche la partita integrale consentirà, quando e se dovesse capitare a noi, di portare in televisione i valori della nostra squadra e il nome della nostra città. La gara delle aziende bitontine a sostenere il Bitonto C5 femminile mi ha molto colpito. Ora non possiamo deluderle».

Non possiamo non chiudere con il campo da gioco…

«Il sindaco ha ufficializzato che i lavori di adeguamento sono stati aggiudicati e inizieranno nei prossimi giorni e per questo devo ringraziare Abbaticchio e l’assessore Nacci, che in poche settimane hanno reperito le risorse e affidato i lavori. L’obiettivo è consentire a Marcio Santos di poter fare la preparazione sin da subito sul campo da gioco adeguato alle misure della serie A. Intanto partirà anche la campagna abbonamenti per consentire, purtroppo non a tutti coloro che lo desiderano, di seguire dal vivo le nostre partite casalinghe. In ogni caso, sono allo studio una serie di iniziative per consentire a tutti di poter seguire le partite in diretta. Una cosa voglio dire: le partite casalinghe del Bitonto saranno una festa, ci saranno anche attività fuori dalla tensostruttura. Sarà divertente anche soltanto venire a trovarci nell’area della Piscine comunali con tutta la famiglia per passare un pomeriggio di gioco e sano divertimento».

Un messaggio finale ai tifosi bitontini?

«Chiedo solo di fidarsi del nostro lavoro come hanno fatto lo scorso anno e sono sicuro che, tutti insieme, ci divertiremo anche quest’anno».