Eletto il nuovo direttivo dell'Associazione Giovani Avvocati

L’Associazione Giovani Avvocati “Giuseppe Napoli” (AGAvv), con sede a Bitonto ed iscritta come associazione forense del Foro di Bari, ha eletto il consiglio direttivo per il triennio 2021-2024, composto da nove avvocati, di cui quattro donne nelle cariche di maggiore rilievo.

Romina Centrone è stata riconfermata presidente AGAvv all’unanimità per il terzo mandato consecutivo. Una scelta dettata dalla stima e dalla fiducia che tutti i soci ripongono nel suo operato e nella sua visione avanguardista dell’associazionismo forense. È stata inoltre particolarmente attiva durante la pandemia a vantaggio dei colleghi, diffondendo comunicazioni d’ufficio emergenziali e ministeriali, adeguando l’aspetto formativo, convertendolo in webinar e consentendo il prosieguo dell’aggiornamento e dell’accreditamento professionale in modalità a distanza.

Riconfermati per il secondo mandato consecutivo il vicepresidente Francesco Mitolo, Filomena Capriglione e Ines Sannicandro (entrambe già consigliere nel corso del precedente direttivo), che assumono le cariche rispettivamente di tesoriera e segretaria del consiglio direttivo.

Assumono la carica di consiglieri del diretivo AGAvv Francesca Rossiello, Giuseppe Secondo, Francesco Giordano, Alessandro Gallo e Nicola Pasculli.

“Accolgo con gratitudine e onore la fiducia riposta in me dagli stimati colleghi – ha dichiarato la presidente Centrone – e colgo l’occasione pubblica per estendere alcuni ringraziamenti verso coloro che hanno reso possibile questo successo. Grazie agli avvocati Mitolo, Capriglione e Sannicandro per il sostegno personale e fattuale e soprattutto per la gestione condivisa e sempre propositiva della vita associativa. Auguro al nuovo direttivo e soprattutto ai neo eletti consiglieri una proficua esperienza personale e associativa. Tengo a ringraziare, inoltre, i soci fondatori Giacomo Bove, Matteo Palmiotto, Michele Martucci e Graziano Lepore per la costante vicinanza all’associazione in ordine al perseguimento degli scopi e dei principi statutari. Un grazie speciale va al presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bari, Giovanni Stefanì, e al professor Antonio Felice Uricchio, presidente Anvur e già magnifico rettore dell’Università di Bari, che hanno accompagnato l’AGAvv nel percorso associativo e formativo, favorendo la realizzazione di numerosi progetti forensi”.

Al nuovo direttivo AGAvv sono giunti gli auguri del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bari, Giovanni Stefanì: “Mi congratulo con la presidente Centrone e con l’associazione tutta. È una conferma che l’impegno profuso premia. Rinnoveremo il sodalizio e la collaborazione ordinistica con l’AGAvv per i progetti futuri”.

Felicitazioni anche dal professor Antonio Felice Uricchio: “Esprimo vivissime congratulazioni per la nuova elezione a presidente AGAvv dell’avvocato Centrone, a conferma di un grande impegno e di una proficua attività convegnistica e seminariale a cui ho avuto modo e piacere di partecipare”.

Il nuovo direttivo, appena insediatosi, sarà orientato principalmente all’attività di formazione e aggiornamento professionale, sia in modalità a distanza che in presenza (pandemia permettendo) e promuoverà il ruolo sociale dell’avvocato attraverso eventi pubblici, aperti anche ai cittadini.