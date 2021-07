Vaccini in farmacia, la Puglia è pronta

È stata approvata ieri dalla Giunta regionale la delibera per la somministrazione dei vaccini anti Covid nelle farmacie. A darne notizia è stato l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco. La delibera recepisce l’accordo quadro nazionale tra Governo, Regioni e Province autonome, Federfarma e Assofarm.

È stato dato mandato alla Commissione regionale per la Farmacia dei Servizi di definire il disciplinare tecnico con gli aspetti di dettaglio del modello organizzativo.

«Questo accordo – ha detto Lopalco – rappresenta un ulteriore passo avanti verso la realizzazione di quella farmacia dei servizi di comunità che abbiamo sempre immaginato come parte integrante del servizio sanitario regionale. Siamo già al lavoro per definire il protocollo attuativo sulle modalità di somministrazione in farmacia, che sarà presentato insieme a Ordine dei Farmacisti e Federfarma nei prossimi giorni».