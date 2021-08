Referendum eutanasia attiva, raccolta firme oggi in villa

Parziale abrogazione dell'articolo 579 del codice penale (omicidio del consenziente) che impedisce la realizzazione di quella che viene chiamata “eutanasia attiva”, ossia il decesso di una persona malata indotto attraverso la somministrazione di farmaci letali o con lo stop alle cure necessarie per mantenerla in vita. È questo l’obiettivo del referendum presentato dall’Associazione Luca Coscioni.

Anche Bitonto, grazie al comitato locale, sta contribuendo al raggiungimento del numero legale di 500mila firme nazionali necessario per indire il referendum. Questa sera, a partire dalle 18.30, nella villa comunale si raccoglieranno le firme per il referendum, finalizzato a distinguere l'aiuto al suicidio e a depenalizzare l'eutanasia, attualmente vietata dalla fattispecie di omicidio del consenziente. L’eutanasia legale – sostengono i promotori del referendum – garantisce la certezza della libertà per chi soffre e chiede solo di essere libero fino alla fine.

“Un’iniziativa sicuramente di civiltà, per questo do la mia completa adesione”, afferma il consigliere comunale Giuseppe Fioriello. “Ognuno, in quelle situazioni – aggiunge – deve essere libero di decidere sul proprio corpo e sulla propria vita, e questa banale considerazione deve essere assorbita anche dalle nostre normative per cui, in un Paese che dice di essere laico, che siano gli italiani a decidere, perché ognuno possa scegliere sulla propria vita e sulla propria morte”.