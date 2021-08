Fiera dei Santi Medici fuori città, ambulanti contro

La Fiera dei Santi Medici sarà spostata nella zona artigianale, lungo un percorso di tre chilometri solitamente utilizzato dai podisti bitontini, e verrà autorizzata un’unica fila di bancarelle. Lo ha deciso il Centro Operativo Comunale (COC) che si è riunito tre giorni fa.

In assenza della processione, l'assessora al commercio Marianna Legista aveva proposto di utilizzare per la fiera le strade del centro cittadino, così da coinvolgere anche le attività locali a posto fisso che avrebbero potuto usufruire del tradizionale passeggio fieristico. Ma la proposta è stata subito bocciata dai responsabili della Polizia locale, perché “non compatibile con il piano operativo di protezione civile appena approvato”.

“Le associazioni di categoria – fa sapere Donato Gala, rappresentante di CasAmbulanti Italia – hanno contestato la sciagurata scelta del COC, che ha addirittura proposto postazioni in legno per i bar e le pasticcerie locali… Si vorrebbe anche utilizzare la fallimentare iniziativa (Un buono per un dono) che è andata deserta a Natale, quando l'hanno utilizzata per le attività a posto fisso, questa volta da destinare esclusivamente agli avventori della fiera che sono prevalentemente forestieri e quindi non possibili fruitori dei buoni spesa!”.

“Dopo la fiera di San Leone, un’altra pagina della storia bitontina si chiude”, è l’amaro commento di Gala.