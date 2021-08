Paolo, conto alla rovescia per la possibilità di cura in America

Impossibile restare indifferenti davanti ai suoi occhi grandi e dolci. Occhi pieni di vita, nonostante sia appesa ad un filo. Paolo è un bambino di Valenzano affetto da SMA1, la forma più grave di atrofia muscolare spinale. Una malattia rara che uccide per insufficienza respiratoria. Negli Stati Uniti è disponibile una terapia genica che può bloccarne gli effetti degenerativi, ma i costi sono proibitivi per la famiglia del bambino: due milioni di euro per un’unica dose. I genitori sono in contatto con i medici di un ospedale di Boston, ma il farmaco dev’essere somministrato entro i due anni di vita e Paolo li compirà il primo ottobre. Entro settembre, quindi, dovrà volare in America per effettuare tutti i controlli necessari per poter essere sottoposto alla cura. Ma servono i soldi.

Da mesi è stata attivata una campagna social di raccolta fondi – “Aiutiamo il piccolo Paolo” – che sta coinvolgendo parrocchie, associazioni, scuole e singoli donatori in una gara di solidarietà, ma la clessidra non si ferma. “Oggi il nostro piccolo supereroe compie 22 mesi, un giorno tanto felice quanto pieno d’ansia perché il traguardo è ancora molto lontano… Il tempo è nostro nemico, vi preghiamo di condividere il più possibile e di donare per chi ne ha la possibilità”: questo l’appello pubblicato ieri dai genitori di Paolo.

Bisogna fare in fretta, e diffondere l’appello a donare il più possibile.

Nei giorni scorsi è arrivata una donazione da Pavia, dalla parrocchia Santa Maria Assunta in Mirabello. “Colpiti dall’articolo pubblicato su Avvenire (firmato dal giornalista bitontino Nicola Lavacca e ripreso da BitontoLive, ndr) – dice il parroco don Enrico Rastelli – con i ragazzi del Grest ci siamo impegnati a costruire un salvadanaio della solidarietà per contribuire a questa iniziativa così bella, per poter dare un futuro di vita a questa piccola creatura”. Un filo d’amore che ha attraversato l’Italia intera, da nord a sud, per dare una speranza a Paolo. La compassione nel suo significato più autentico (cum patere, soffrire insieme): è questo l’esempio che arriva da Pavia e il motore che può portare il bambino fino negli Stati Uniti.

Tutti possiamo dare il nostro contributo, a cominciare dalle istituzioni finora latitanti.

COME DONARE PER PAOLO

Su go found me: https://gofund.me/48fda868

Su conto corrente: IBAN IT36J0760104000001028064572

Intestato a Vita Francesca Molinari

causale: donazione per Paolo

Per bonifici dall’estero codice Swift:

BPPIITRRXXX

Tramite PayPal: paypal.me/aiutiamopaolo