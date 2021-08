Donati dispositivi per sanificare le scuole dell'infanzia delle frazioni

Favorire la didattica in presenza a partire dal prossimo settembre è l’obiettivo che il Ministero dell’Istruzione si è prefisso, anche mediante la pubblicazione nei giorni scorsi del cosiddetto “Piano scuola” a firma del ministro Bianchi.

Per rientrare a scuola, però, è necessario che gli studenti trovino e frequentino un ambiente quanto più salubre possibile. In quest’ottica va a focalizzarsi l’azione intrapresa da un’azienda bitontina – la Dimensione Service srl – che ha deciso di donare ad alcune scuole del territorio dei dispositivi per la sanificazione continua delle aule. L’iniziativa è stata presentata ieri in una conferenza stampa a cui hanno preso parta l’assessora all’edilizia e inclusione scolastica Angela Scolamacchia, il titolare dall’azienda Domenico Matera e Federico Bonomi, referente di Purifying Technology, una rete di imprese che ha come obiettivi la ricerca, lo sviluppo e la promozione di tecnologie all’avanguardia nell’ambito della sanificazione e purificazione.

“L’azienda ha contattato l’amministrazione comunale affinché potessimo fare da tramite con le scuole per la donazione di questi dispositivi di purificazione dell’aria – ha esordito l’assessora Scolamacchia – e questo lo riteniamo un gesto importante. Considerato che i dispositivi donati sono otto, abbiamo scelto di installarli nelle scuole dell’infanzia delle frazioni di Palombaio e Mariotto, in primo luogo affinché un intero ordine potesse essere coperto e poi perché i bambini dai 3 ai 5 anni sono gli unici che non indossano la mascherina quando sono in classe. Abbiamo quindi subito contattato il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo don Tonino Bello, il quale è rimasto piacevolmente colpito dall’iniziativa”.

La Dimensione Service srl, che dal 2007 opera in ambito ospedaliero per la sanificazione ambientale, in rete d’imprese con un’azienda lombarda ha deciso di dedicarsi alle problematiche di igienizzazione legate al Covid. “Donando una tecnologia in azione continua miriamo a favorire la didattica in presenza a discapito della dad”, ha spiegato Matera.

Ma come funziona il dispositivo? Bonomi ha spiegato che si basa su una tecnologia di fotocatalisi, un principio scoperto nei laboratori aerospaziali: in poche parole, l’umidità viene attivata dai raggi uv e genera acqua ossigenata che si propaga negli ambienti, mediante la filtrazione meccanica dell’aria. Il dispositivo lavora h24, anche in presenza di alunni e insegnanti. I sensori sono già stati installati in due aule del plesso di via Sylos, a Palombaio, e i risultati hanno sensibilmente certificato la differenza di composti organici, ossia dei patogeni rilasciati dagli esseri umani e motivo di contagio, tra presenza e assenza di persone.

Nelle prossime settimane verranno installati i sei dispositivi rimanenti nelle rispettive aule scolastiche, in modo che da settembre almeno le scuole dell’infanzia di Palombaio e Mariotto possano riprendere in totale sicurezza, per i piccoli alunni e per tutto il personale scolastico.