Incendi, 6 su 10 hanno origine dolosa

Sei incendi su dieci sono di origine dolosa. Ecco perché occorre aumentare l’opera di prevenzione, sorveglianza e soprattutto di educazione ambientale sul valore inestimabile di un patrimonio determinate per la biodiversità e per la stabilità idrogeologica del territorio. Ad affermarlo è la Coldiretti Puglia, in riferimento all’incendio che da quasi una settimana sta interessando il Bosco Difesa Grande di Gravina, dove sono andati in fumo oltre mille ettari di macchia mediterranea, con gravi danni anche all’agricoltura e alle strutture rurali. Ai danni diretti all’agricoltura si sommano quelli all’indotto, come la raccolta della legna, dei piccoli frutti e dei funghi, e con un impatto anche sul turismo. Serviranno almeno 15 anni per ricostruire il bosco e la macchia mediterranea distrutti dalle fiamme.

“Enorme lo sforzo dei vigili del fuoco, della protezione civile e delle forze dell’ordine per arginare le fiamme che hanno interessato una area vasta di pregio naturalistico, paesaggistico e turistico, oltre che produttivo. L’estate 2021 in Puglia conta già oltre il 40% in più di roghi rispetto all’anno scorso”, afferma Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia.

Già nel 2020 c’è stata un’impennata del 33% degli incendi in Puglia, secondo i dati della Protezione Civile regionale, con conseguenze drammatiche in termini ambientali a causa delle fiamme che fanno salire la temperatura fino ad oltre 750 gradi, provocando effetti devastanti come il deterioramento del suolo, la scomparsa della biodiversità, il degrado ecologico, la perdita di produzioni legnose e non legnose, il disordine idrogeologico, i cambiamenti climatici dovuti alle emissioni di anidride carbonica, l’inquinamento da fumi e la distruzione della fauna.

Il Bosco Difesa Grande è un bosco naturale spontaneo di quasi 2mila ettari e rappresenta una residua testimonianza della rigogliosa foresta mesofita che ricopriva gran parte dell’intera Puglia. La parte di querceto è formata, principalmente, da tre specie di caducifoglie: roverella, cerro e farnetto. Su 1800 ettari circa, quasi 350 sono costituiti da un rimboschimento a conifere con pino predominante e cipressi.

Nelle aree bruciate – sottolinea la Coldiretti regionale – saranno impedite tutte le attività umane tradizionali e la scoperta del territorio da parte di decine di migliaia di appassionati. Se certamente il divampare delle fiamme è favorito dal clima anomalo, a preoccupare è l’azione dei piromani, con il 60% degli incendi che si stima sia causato volontariamente.

La Coldiretti ha elaborato un decalogo per combattere gli incendi.

La prima regola per non causare l'insorgenza di un incendio è quella di evitare di accendere fuochi non solo nelle aree boscate, ma anche in quelle coltivate o nelle vicinanze di esse, mentre nelle aree attrezzate dov’è consentito, occorre controllare costantemente la fiamma e verificare prima di andar via che il fuoco sia del tutto spento. Soprattutto nelle campagne, mai gettare mozziconi o fiammiferi accesi dall'auto e, nel momento in cui si è scelto il posto dove fermarsi, verificare che la marmitta della vettura non sia a contatto con erba secca che potrebbe incendiarsi.

Non abbandonare mai rifiuti o immondizia nelle zone di campagna o boscate o in loro prossimità e in particolare, evitare la dispersione nell'ambiente di contenitori sotto pressione (bombolette di gas, deodoranti, vernici…) che con le elevate temperature potrebbero esplodere o incendiarsi facilmente.

Nel caso in cui venga avvistato un incendio, non prendere iniziative autonome ma mantenersi sempre a favore di vento, evitando di farsi accerchiare dalle fiamme per informare tempestivamente le autorità responsabili con i numeri di emergenza disponibili.

Dal momento che un elevato numero di incendi è opera di piromani o di criminali interessati alla distruzione dei boschi, occorre collaborare con le autorità responsabili per fermare comportamenti sospetti o dolosi favoriti dallo stato di abbandono di campi e boschi.