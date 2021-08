ASL Bari, 80% over 12 e metà degli studenti vaccinati con almeno una dose

L’80% della popolazione in provincia di Bari ha ricevuto almeno una dose di vaccino e già il 50% della fascia 12-19 anni è stato coperto con la prima somministrazione: un doppio importante traguardo per l’ASL Bari, che dà un’accelerata alla campagna vaccinale bruciando le tappe verso la definitiva messa in sicurezza della popolazione contro il Covid.

“Ma l’attività vaccinale della ASL non si ferma nemmeno ad agosto – annuncia il direttore generale Antonio Sanguedolce – anzi l’obiettivo è potenziare ancora di più le somministrazioni e dare un ulteriore sprint alla campagna vaccinale, accelerando le battute finali. Il Nucleo Operativo Aziendale Vaccini e il Dipartimento di Prevenzione sono al lavoro in queste ore per aprire nuove agende nel corso del mese e dare la possibilità ai cittadini di prenotare ancora la prima vaccinazione e trovare così ulteriori disponibilità negli hub, che sono già impegnati con una media di 10mila somministrazioni giornaliere”.

Stando ai dati diffusi a livello nazionale dai siti scientifici accreditati, l’ASL Bari – con l’80% di copertura della popolazione over 12 raggiunto ieri e con il 50% dei ragazzi dai 12 ai 19 anni – ha il dato di copertura con almeno una dose più alto rispetto a tutte le regioni italiane, molto al di sopra quindi delle migliori performance nazionali. Ottimo anche il dato di quanti hanno completato l’intero ciclo vaccinale, che si attesta al 66% (anche in questo caso, superiore alla media di altre regioni italiane).

Gli operatori sanitari stanno lavorando a ritmo serrato per il completamento delle vaccinazioni, specie nelle fasce di età più basse, in maniera tale da raggiungere la copertura completa prima dell’avvio dell’anno scolastico e far riprendere così in piena sicurezza le attività didattiche in presenza.

Migliora progressivamente anche la percentuale di copertura vaccinale con prima dose in tutte le altre fasce di età: 20-29 anni (68%), 30-39 (69%), 40-49 (78%), 50-59 (87%), 60-69 (92%), 70-79 (96%) e over 80 (94%).