Palestre e Covid, come la pandemia ha influito sul settore

Fra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria c’è senz’altro lo sport, che ha subito lunghi periodi di chiusura, salvo poi riaprire in coincidenza con il calo dei contagi nella stagione estiva, con l’obbligo di rispettare il distanziamento e di igienizzare gli ambienti e tutte le attrezzature utilizzate. Abbiamo intervistato gli sportivi e i titolari delle palestre bitontine, per dar voce a questa categoria piegata dal Covid.

Da inizio pandemia quali sono stati i problemi più comuni? E quali i sentimenti durante i mesi di chiusura?

È inutile nasconderlo: dopo dei piccoli e inadeguati ristori da parte dello Stato, il settore del fitness (composto per lo più da piccoli operatori economici) è stato presto dimenticato e messo in secondo piano, in un clima di grandi incertezze che persiste tuttora e che alimenta la delusione e lo sconforto dei lavoratori del settore. Per i titolari di palestre il danno economico è stato alto, dovendo non solo rimborsare i clienti iscritti ma anche sostenere i costi fissi delle attività, come l’affitto dei locali, il pagamento dei dipendenti o la manutenzione degli attrezzi sportivi. Le “riaperture a singhiozzo" non hanno certo giovato al settore, anche a causa del torrido caldo estivo, visto da molti come un ostacolo (o una scusante) per giustificare il rinvio dell’iscrizione. Perfino gli sportivi più tenaci stanno avendo difficoltà nel riprendere gli allenamenti, non solo a causa del clima ma anche per il lungo periodo di inattività sportiva e di sedentarietà dovuto al Covid.

Il risultato è quindi scontato: la maggior parte delle strutture dedite al fitness sono semivuote e difficilmente potranno resistere ad un’ennesima chiusura. A livello nazionale la situazione appare ancor più drammatica, registrando una perdita di 2 miliardi di euro e 200mila disoccupati, con il 40% delle attività che dichiara di non sapere se ce la farà a resistere e per quanto tempo, mentre il 20-25% dei club dichiara che non avrà più le risorse per sopravvivere alla crisi.

Covid e salute: come la chiusura delle palestre e il lockdown hanno influito sulla salute fisica e mentale?

Rabbia, stress, depressione: sono solo alcuni degli effetti psicologici che può avere l’isolamento e la mancanza di contatti sociali dovuti alla quarantena. Un malessere alimentato spesso da noia e nervosismo, che viene poi “sfogato” attraverso il consumo eccessivo di cibo poco sano e bevande zuccherate. Non bisogna stupirsi dell’aumento di peso e di problemi articolari o cardiovascolari (specialmente l’obesità) dovuti alla sedentarietà e alle cattive abitudini alimentari. Non meno importanti sono i problemi posturali (che coinvolgono specialmente bambini e adolescenti) causati dalle troppe ore di dad e dal tempo eccessivo passato su piattaforme d’intrattenimento e videogame.

Emblema del malessere fisico e mentale è anche la quantità e qualità del sonno, entrambe peggiorate durante il lockdown. Con la chiusura delle palestre è quindi venuto meno un importantissimo presidio di prevenzione e cura.

Dal oggi obbligo di green pass per accedere alle palestre. Può essere un mezzo valido per evitare nuove chiusure?

Nonostante le incertezze iniziali, il green pass ha tutte le potenzialità per poter essere un mezzo di tutela non solo per la salute dei lavoratori ma anche per quella degli stessi iscritti alle strutture sportive, e tutti gli intervistati si sono dichiarati favorevoli all’iniziativa (pur lamentando i tempi troppo lunghi per ottenere la certificazione per la pima dose effettuata, che costringono gli sportivi a due settimane di pausa negli allenamenti). Le misure da oggi in vigore rappresentano quindi una speranza per il settore del fitness, che non può più permettersi un nuovo periodo di chiusura.

Il settore sportivo, solitamente accostato ad una dimensione “ludica”, di hobby e svago, si rivela dunque fondamentale e di primaria importanza per la salute, e ha un ruolo chiave per la diffusione del benessere psicofisico delle persone. Il fitness si rivela quindi strettamente collegato alla salute e alla prevenzione, e per questo merita maggiore sostegno da parte dello Stato.