Gli scout della parrocchia Santi Medici in corsa con Paolo

I ragazzi del Gruppo Scout FSE Bitonto 1 “Giovanni Paolo II” della parrocchia Santi Medici scendono in campo per Paolo, il piccolo affetto da Sma1 che ha bisogno di costose cure negli Usa per riuscire a combattere la malattia.

I ragazzi dei riparti Sirio e Mafeking vogliono dare il loro contributo alla “corsa” con Paolo, con una gara di solidarietà. A partire da domani sera, saranno presenti sul sagrato del santuario dei Santi Medici, dalle 18.30 alle 21.15, con una vendita di biglietti per una lotteria con ricchi premi.

“Ma il premio più grande sarà la cifra raggiunta, che sarà donata per il piccolo Paolo”, sottolinea il capo scout Agazio Bressi.