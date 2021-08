Un’estate “Così… per Gioco” vista da due mamme psicologhe

«Dopo un anno scolastico altalenante, vissuto come un giro in giostra, ora su, ora giù, ora dentro, ora fuori, a partire dal mese di giugno la scuola finalmente indossa i suoi vecchi abiti, quelli che le restituiscono il suo fascino tradizionale ma sempre attuale, che rendono onore al suo ruolo primario: palestra di vita, luogo di crescita, contesto educativo, campo da gioco». Con queste parole la dottoressa Marta Traetta racconta il campo estivo “Così… per Gioco - Estate in Sicurezza” 2021, declinandolo sotto il proprio sguardo da neuropsicologa clinica, esperta in DSA e madre, dopo un periodo di complesse trasformazioni socioculturali e relazionali dovute alla pandemia da Covid-19.

«I nostri figli – spiega – hanno pagato un prezzo molto alto, dovendo rinunciare alla loro innata predisposizione al gioco come mezzo fondamentale e insostituibile di crescita. Eppure, nonostante le difficoltà, c’è stato chi, con caparbietà e determinazione, ha deciso di tirare fuori il gioco e lo sport dagli scatoloni dimenticati e archiviati in un angolo, di utilizzarne al meglio tutto il contenuto con professionalità ed entusiasmo, riempiendo gli spazi scolastici di schiamazzi infantili gioiosi, di sorrisi e di lacrime, di corse e canti, di palloni, cerchi, conetti e di tanta allegria. Così, per gioco, molti bambini si sono ritrovati a vivere le mura scolastiche come luogo in cui trascorrere anche l’estate, ritrovando la possibilità di socializzare, di scoprire i giochi tradizionali, di sperimentare nuove attività ludiche e sportive, di sviluppare nuove abilità, di crescere in maniera sana all’aperto e al sicuro, sotto lo sguardo attento degli educatori e i confini rassicuranti di un edificio scolastico. Per questo vorrei ringraziare, da genitore, chi ha osato scommettere sulla scuola d’estate, vestendola con il suo abito migliore, il sorriso dei nostri figli!».

Così, la nona edizione del campo estivo targato ASD e C “Laureati in Movimento” rivive attraverso le parole, i racconti e lo sguardo attento di genitori e famiglie: «L’esperienza consolidata nel tempo dell’ASD e C bitontina “Laureati In Movimento” – continua la dottoressa Traetta – ha attratto molte famiglie che hanno deciso fiduciosamente di affidare loro i propri bimbi, provenienti da diversi quartieri della città. La capacità di fare rete innestando legami virtuosi sul territorio rappresenta un elemento che ha arricchito di valore e credibilità la proposta formulata dall’associazione, dapprima all’amministrazione comunale e ai dirigenti scolastici e poi alle famiglie bitontine, che sono accorse numerose apprezzando questo esempio positivo di rete sinergica tra scuola e territorio».

«Un ringraziamento – conclude – va, dunque, anche ai dirigenti scolastici Carmela Rossiello e Filomena Bruno, e a tutti coloro che hanno reso possibile questo meraviglioso esempio di buone pratiche, con l’auspicio che sia solo l’avvio di un modello da replicare».

E con queste parole la psicologa Chiara Cuoccio racconta dell’esperienza totalizzante del campus bitontino attraverso gli occhi entusiasti dei suoi figli, Fabio e Serena: «Come mamma, all’inizio, non nascondo di essermi sentita combattuta circa la frequenza di un campo estivo per i miei piccoli, divisa tra la possibilità di far loro vivere questa esperienza come un’opportunità o concedere loro l’altra occasione, quella di gustare tempi più rilassati, lenti, senza orari. Si è sempre così impreparati come genitori, soprattutto quando si deve scegliere per i propri figli, su quale possa essere la cosa migliore, la più giusta, o per lo meno la più vicina possibile a quella “più giusta”. Ma questo campus è stata la strada vincente: entusiasmo, voglia di rivedere ogni giorno i propri compagni e poi quelle frasi a fine mattinata, tipo “sei già qui?”, “mamma aspetta ancora un pochino, voglio finire la partita a calcio balilla con i miei amici”, “oggi ci siamo proprio divertiti!” mentre ti corrono incontro, abbracciandoti, sono le prove inconfutabili di una soddisfazione allo stato puro. E poi, nella veste di psicologa, mi sono detta: “Concentrato di socializzazione, condivisione, cooperazione, gestione di conflitti, competenze varie all’opera (motricità, abilità cognitive, relazionali…), quale occasione migliore di questa per lasciare che loro sperimentino se stessi? Ci sarà sicuramente anche un tempo per godere del “non fare”, ma, per ora, ciò che li gratifica è il raccontare la mattinata in macchina al rientro a casa, il sudore che cola sulla fronte, quello stancarsi, quell’aspettare il giorno dopo… tutto questo sono Serena e Fabio in queste settimane, coi loro impagabili sorrisi».