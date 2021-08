Da oggi a venerdì i giorni più roventi, temperature fino a 49 gradi

Puglia ancora nella morsa dell’afa. E i disagi sono destinati ad aumentare questa settimana, annunciata come la più bollente dell’estate.

La Protezione civile ha lanciato un’allerta caldo da oggi a venerdì 13 agosto, quando “il nostro territorio sarà interessato da temperature che potrebbero sfiorare i 47-49 gradi”.

Già ieri Bitonto è stata la seconda città più calda della Puglia, con 40 gradi.

Si raccomanda di evitare di uscire e rimanere in casa, soprattutto alle persone anziane e più fragili. È vietato tenere gli animali domestici su verande o terrazze, quindi bisogna tenerli in casa e, se possibile, bagnarli. Consigliato tenere davanti ai portoni ciotole con acqua per volatili e animali da strada.

I proprietari di terreni agricoli incolti sono tenuti a pulirli per scongiurare il rischio di incendi ed evitare nuovi roghi, come quello che nei giorni scorsi ha mandato in fumo diversi ettari del bosco Rogadeo in territorio di Bitonto. È vietato appiccare incendi nei luoghi pubblici e privati, pena sanzioni severe e reclusione da 4 a 10 anni.

Gli allevatori sono obbligati a tenere gli animali in stalla e al fresco.

È sconsigliato restare in auto anche per poco tempo, per evitare colpi di calore o insolazione. Chi possiede vetture alimentate a gas è obbligato a lasciarle in garage e all’ombra.

Anche le spiagge sono assolutamente da evitare nelle ore più calde.