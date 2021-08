Lavori in corso al PalaBorsellino, la serie A di futsal femminile si gioca a Bitonto

Sarà una stagione storica, la prossima, per il calcio a 5 femminile di Bitonto, con le leonesse neroverdi che parteciperanno per la prima volta nella loro giovane storia al campionato di serie A, fresche di promozione dopo una stagione trionfale.

La “casa” che le ospiterà nella stagione sportiva 2021-2022 sarà ancora il PalaBorsellino, oggetto di sopralluogo da parte dei tecnici federali nelle scorse settimane e sottoposto ora a lavori di adeguamento.

“Lo possiamo davvero considerare il primo successo della stagione 2021-2022. In poche settimane – dichiara la società del presidente Silvano Intini – siamo riusciti a realizzare un grande risultato che testimonia la centralità e la riconoscibilità che il nostro progetto è riuscito a conquistarsi nella città e nelle istituzioni”.

“Vogliamo ringraziare il sindaco Michele Abbaticchio, l'assessore Domenico Nacci ma anche tutti i componenti dell'Ufficio tecnico comunale – continua – che in tempi record hanno predisposto la parte burocratica, dimostrando grande attaccamento al loro ruolo e amore per la città. Come dimostra questo episodio, noi ci stiamo impegnando a fondo perché Bitonto occupi degnamente un posto tra le grandi e con il sostegno di tutta la città ce la faremo!”.

La questione dei lavori di adeguamento del centro polifunzionale Paolo Borsellino era stata al centro dell’attenzione subito dopo la promozione del Bitonto C5 femminile nella massima serie del futsal, a seguito di alcune voci secondo cui un comune limitrofo al nostro avrebbe presentato un’offerta per ospitare le partite casalinghe della squadra neroverde.

Ora invece l’avvio dei lavori al PalaBorsellino ha rassicurato società e tifosi, come confermato anche dall’assessore Nacci a BitontoLive. “Stiamo provvedendo a coprire totalmente le linee preesistenti con una riverniciatura totale della superficie. Purtroppo – sono le sue parole – non si poteva procedere alla sola copertura del calcio a 5, ragion per cui il campo verrà ritracciato alla misura di 38x18 metri, omologabile per ogni competizione: questo è ciò che ci è stato suggerito dai tecnici della federazione dopo il loro sopralluogo. Subito dopo provvederemo a ritracciare le linee di pallavolo e basket”.

“Il costo totale dei lavori ammonta a circa 20mila euro – conclude l’assessore – e il termine è previsto per fine mese, considerando anche il fatto che ci troviamo in un periodo di ferie”.