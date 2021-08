Bianca Guaccero vaccinata all'hub di Bitonto: «Qualcosa di bello per me e per gli altri»

L'attrice e conduttrice bitontina Bianca Guaccero da qualche settimana sta trascorrendo le vacanze estive proprio nella sua città natale, dopo le fatiche della stagione televisiva che l'ha vista protagonista nel programma quotidiano "Detto fatto" su Rai 2.

Ma per la showgirl 40enne non c'è solo spazio per mare e divertimento, è tempo anche di dare un segnale di responsabilità e buon senso. Questa mattina, infatti, Bianca Guaccero ha ricevuto la prima dose di vaccino proprio nell'hub vaccinale della sua amata Bitonto, supportata dalle cure dell'equipe guidata dal dottor Giacomo Schiraldi.

A lui e tutto lo staff medico che da mesi prosegue con la maratona delle vaccinazioni, la bitontina ha voluto rivolgere i suoi ringraziamenti, con un lungo post pubblicato sui social, insieme ad uno scatto che la ritrae proprio nel momento in cui ha ricevuto il vaccino.

«Grazie per questa battaglia che avete combattuto in trincea da mesi, e ad oggi con un'arma efficace come il vaccino. Tanta emozione oggi, ma la gioia di aver fatto qualcosa di bello per me e per gli altri. Mi raccomando, vaccinatevi!», ha commentato l'attrice.