"Nonni, venite da noi. Fresco e compagnia assicurata": l'iniziativa del Gran Shopping Mongolfiera

Lucifero sta mettendo tutti a dura prova, ma senza dubbio quelli che stanno patendo maggiormente il caldo infernale di questi giorni sono gli anziani. E molti di loro vivono in case prive di aria condizionata. E’ per questo che la direzione del Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta lancia un’idea alle persone più anziane e fragili: trascorrere queste (si spera) ultime giornate di caldo infernale nella propria galleria, dove il fresco è garantito e, per di più, c’è tanto movimento e quindi possono vincere un altro grande nemico di queste giornate di metà agosto, la solitudine, causata ad esempio dalla partenza di figli e nipoti per le vacanze. “Non devono venire a far acquisti, non devono spendere un euro se non lo vogliono”, sottolinea Domenico Mele, direttore del centro commerciale di Molfetta. “Le nostre porte sono aperte, panchine, poltroncine, bagni sono a loro completa disposizione. E se hanno bisogno di aiuto c’è il nostro personale di vigilanza a disposizione per qualsiasi eventualmente problema”.

“Vogliamo dare una mano in queste giornate complicate e così abbiamo pensato di lanciare questo invito, perché magari non ci si pensa al fatto che il centro commerciale può essere una soluzione per trovare un po’ di fresco in città. Vale per Molfetta, ma anche per le altre città limitrofe. Lanciamo un invito anche alle associazioni di volontariato, ai Comuni, a tutti quelli che in questi giorni stanno aiutando le persone più anziane a fronteggiare questa emergenza: portateli da noi, trascorreranno una giornata o anche solo qualche ora al fresco e in compagnia. Il 15 il centro commerciale è chiuso, ma venerdì, sabato e poi di nuovo da lunedì, fin quando ce ne sarà bisogno, siamo a totale disposizione”.