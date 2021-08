Green pass e sesso a pagamento: nel Barese +21% escort al lavoro rispetto al 2020

Quello del 2021 si prospetta inaspettatamente come un Ferragosto bollente per gli italiani amanti del sesso a pagamento. Una ricerca condotta da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, evidenza la vivacità di questa estate del Green Pass caratterizzata da un’esplosione di ricerche da parte dei clienti e da una maggior presenza di escort disponibili agli incontri. Ogni giorno su Escort Advisor si trovano in media 20.000 escort con recensioni, attive nella propria città e recensite dagli utenti. Circa il 70% delle escort che si pubblicizzano online in Italia ha almeno una recensione su Escort Advisor, in alcune province anche il 90%. Questo permette di delineare le tendenze generali del settore, come le “migrazioni” del periodo estivo nei luoghi di villeggiatura.

Solitamente le professioniste si spostano in tour nei luoghi di turismo per conciliare lavoro e vacanza, con una sospensione di attività concentrata a Ferragosto. Quest’anno, la tendenza sembra essere diversa, con una presenza maggiore di professioniste del sesso attive in tutta Italia e non solo nei luoghi di villeggiatura, che comunque rimangono le mete preferite. Ecco le prime 20 province con aumento di presenza tra giugno e luglio 2021: Ogliastra (+50%), Monza e Brianza (+46%), Imperia (+43%), Matera (+33%), Torino (+32%), Lecce (+31%), Potenza, Crotone, Cagliari, Rimini, Rieti, Benevento, Varese (+30%), Trapani, Livorno, Savona (+29%), Cosenza (+28%), Trieste, Lodi (+27%), Lucca (+26%).

Il Salento guida quindi l'aumento di presenza di sex worker mentre le altre province pugliesi si comportano così: Bari (+21%), Bat (+19%), Brindisi (+19%) e Foggia (+12%).

Dunque, anche le escort vanno in vacanza, ma non nel 2021. Negli anni precedenti il settore registrava una domanda dei clienti nettamente più elevata rispetto all’offerta delle escort disponibili a lavorare. Lo scorso mese di luglio invece, si sono pubblicizzate molte più escort rispetto al mese di giugno: il +18%. Questo può fare pensare ad un vero e proprio Ferragosto bollente per il sesso a pagamento.